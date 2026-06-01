В Ставропольском крае проснулась мароккская саранча. Вредителей обнаружили на площади 7,8 тысячи гектаров сразу в пяти округах региона. Поля оказались заражены в Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском, Степновском и Туркменском округах. Специалисты уже начали обработку территорий.

Численность вредителей на полях составляет 1,8 экземпляра на квадратный метр. В среднем эти показатели ниже экономического порога вредоносности, но в отдельных очагах этот порог все же достигнут.

Россельхозцентр Ставрополья заявил, что хозяйствам округов уже передали 1530 литров инсектицидов. Сейчас специалисты обработают 20 тысяч гектаров земли. Позже – еще 50 тысяч гектаров. Первые мероприятия пройдут в Степновском, Нефтекумском и Левокумском районах. В последнем поля оказались заражены на границе с Дагестаном. В соседней республике тоже идет работа по истреблению вредителей.

«На территории края усилен мониторинг за стадными саранчовыми вредителями. Оперативный штаб отслеживает ситуацию, чтобы своевременно приступать к истребительным мероприятиям. Совместно с Минсельхозом края разработан и утвержден четкий план действий. Противосаранчовая кампания стартовала. Эффективность проведенных обработок высокая», – рассказала руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра Ольга Кузнецова.

И хотя чиновники утверждают, что ситуация находится под контролем, местные жители бьют тревогу. Люди считают, что обработку начали поздно и регион могут заполонить полчища саранчовых, как это было в прошлые годы:

«Да, давайте еще подождем, когда они размножатся и встанут на крыло», – пишут в комментариях местных СМИ жители региона.

Но на самом деле паниковать пока рано – из 17 округов, где в начале весны обнаружили зимующих личинок, саранча еще не проснулась в 12. Это хорошие показатели, на которые повлияли погодные условия. И хотя осенне-зимний период на Ставрополье был теплым и погодные условия были благоприятными для перезимовки кубышек мароккской саранчи, весенние дожди замедлили процесс отрождения вредителей.

