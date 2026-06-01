Арашуков просил передавать себе в колонию элитные товары. Фото: суды Оренбургской области

Новые детали в скрываются в деле пожизненно осужденного, получившего еще один срок за взятку экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова. На этот раз стало известно, что он просил сотрудников УФСИН передавать для него элитные товары в колонию «Черный дельфин».

Бывшего чиновника в очередной раз осудили в январе 2026 года. Суд признал его виновным во взяточничестве. Арашукову назначили еще 10 лет колонии (то есть просто оставили пожизненное) и штраф в 120 млн рублей. Сейчас появились судебные документы с подробностями:

Арашуков получил 10 лет колонии и штраф в 120 млн рублей. Фото: стоп-кадр видео Генпрокуратуры

«Свидетель показывал, что после посещений Арашукова Р.Р. он обращался к посреднику и тот давал ему денежные средства на покупку продуктов и вещей для передачи Арашукову Р.Р. Посылки Арашуков Р.Р. просил собирать отборного качества, элитные товары, соответственно и суммы выделяемых средств были соответствующие», – говорится в материалах уголовного дела.

При этом сам Арашуков и на допросе, и на самом суде не раз говорил как о своем хорошем материальном благополучии, так и о наличии посредника. Деньги – куда больше изъятых за взятку трех миллионов – он предлагал оставлять в тайниках. Это засвидетельствовали показания сотрудников колонии.

Рауль и Рауф Арашуковы получили пожизненные сроки за ряд преступлений. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сам Арашуков обвинения в даче взятки назвал провокацией. На суде вину он не признал и стал рассказывать о психологическом давлении и насилии в колонии. Мол, его часто просто так отправляли в ШИЗО, заставляли писать объяснительные за выдуманные нарушения и били.

Передачу денег сотруднику УФСИН Рауф Арашуков считает вымогательством. Согласно материалам дела, для него якобы создали невыносимые условия, поэтому он сделал вид, что согласился на взятку, но ничего передавать не хотел. На суде сиделец пытался откреститься от преступления, ссылаясь на то, что тянул время, пока его переведут в другую колонию. В этом требовании ему, кстати, отказали в дальнейшем.

Бывший сенатор Рауф Арашуков, который отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Чёрный дельфин», попался на взятке. Осуждённый за организацию убийств мужчина хотел, чтобы ему создали «благоприятные условия отбывания наказания». Цена вопроса – 3 миллиона рублей

При этом записи с нагрудных камер сотрудников УФСИН говорят об обратном. Арашуков не то что не выглядит запуганным, а даже вполне себе счастливым и радостным. С улыбкой на улице, пытаясь шифроваться, показывал пальцами, сколько миллионов готов предложить за улучшение условий пребывания в тюрьме. А чуть позже шептался, называя самые разные суммы.

Попытка дать взятку попала на камеру. Фото: стоп-кадр видео

Суд, ознакомившись с записью камеры, с показаниями Арашукова и сотрудниками колонии (которые опровергли слова первого), в байку про запугивание арестанта не поверил. Прокурор просил оштрафовать Рауфа Арашукова на 420 млн рублей и даже подавал апелляцию. Но судья оставил решение без изменения – бывший сенатор, раз уж он такой благосостоятельный, заплатит 120 млн и останется сидеть за решеткой навсегда.

