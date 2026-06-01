«Я просто защищал людей»: чемпион мира по кикбоксингу из Чечни обезвредил нападавшего с ножом на полицейских в Медине

Чемпион мира по кикбоксингу Мухаммад Бетмерзаев занимается тренерской работой. Фото: ИА "Чечня Сегодня"

ЧП произошло в Саудовской Аравии во время хаджа, когда тысячи верующих со всего мира стекаются в Медину, где находится одна из главных святынь ислама - Мечеть пророка. Утром, когда люди выходили с молитвы, мужчина с ножом внезапно напал на сотрудников полиции. Он повалил и ранил одного правоохранителя, потом набросился на другого. Счёт шёл на секунды, неизвестно, сколько людей еще могли бы пострадать.

И в этот момент вмешался чемпион мира по кикбоксингу, уроженец Чечни Мухаммад Бетмерзаев. Он оказался в нескольких шагах от места атаки и сразу бросился на помощь. Спортсмен ударил нападавшего по голове, тот выронил нож. Подоспевшие полицейские тут же задержали злоумышленника.

Если бы не реакция спортсмена, жертв могло бы быть больше.

В ходе столкновения Мухаммад был ранен в ногу. Кикбоксера и пострадавшего полицейского доставили в больницу. Рану спортсмена обработали и зашили. Сотрудника спасти не удалось, он скончался в реанимации.

«Я просто защищал людей. Это долг каждого мусульманина и просто человека», - написал Мухаммад в соцсетях.

Спортсмен также поблагодарил всех, кто переживал и поддерживал его:

«Честно говоря, был приятно удивлён и искренне обрадован, увидев, сколько людей меня поддержали. Когда мы вместе — мы сильны и непобедимы. Думаю, ни один уважающий себя человек не мог пройти мимо».

Мухаммад Бетмерзаев - известный спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу, неоднократный победитель чемпионатов России, который представлял Чеченскую Республику на многих престижных соревнованиях. Сейчас он занимается тренерской работой и живёт в Москве. В этом году он совершал хадж - паломничество, которое является обязанностью каждого верующего мусульманина.

