Опята за 4 тысячи: ставропольцев будут штрафовать за сбор грибов в части Кавминвод

Собирайте грибы там, где это разрешено, — за пределами заказника. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Весна на Ставрополье выдалась дождливая. Любители тихой охоты в предвкушении – сложились идеальные условия для роста грибницы, а значит урожай грибов обещает быть хорошим.

Однако, прежде чем отправиться в лес с корзинкой, важно помнить о правилах, которые помогут сохранить природу и избежать неприятностей. Глава Железноводска Евгений Бакулин в своих соцсетях напомнил жителям и гостям курорта об одном из главных ограничений.

«Сбор грибов в границах Бештаугорского природного заказника категорически запрещён, так как он является особо охраняемой природной территорией (ООПТ)»,, - предупредил Бакулин.

Закон предусматривает административную ответственность за сбор грибов на особо охраняемой природной территории. Штраф для физических лиц составляет от 3 до 4 тысяч рублей.

"Ух ты, такой маленький, а такой дорогой". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бештаугорский заказник создан в 2001 году. Он расположен на территории Минераловодского и Предгорного округов, а также городов Железноводска, Лермонтова и Пятигорска. Общая площадь - более 10 тысяч гектаров. В его состав входят горы Бештау, Машук, Железная, Развалка и другие знаменитые вершины Кавказских Минеральных Вод. Здесь зарегистрировано более 1,5 тысячи видов растений, из которых 152 внесены в Красную книгу.

На территории заказника запрещена любая деятельность, которая может нанести вред природе: не только сбор грибов и ягод, но и выпас скота, разведение костров, а также повреждение деревьев и кустарников.

«Соблюдая правила и проявляя уважение к окружающей среде, вы сможете получить максимум удовольствия от тихой охоты и сохранить природные богатства Железноводска для будущих поколений», - подчеркнул Евгений Бакулин.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru