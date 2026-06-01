Режим ЧС муниципального уровня ввели в Минеральных Водах на Ставрополье. Власти приняли такое решение из-за продолжительных ливней в регионе, которые повлекли за собой подтопления территорий. Оперативные службы работают в усиленном режиме:
«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое минЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов. Прошу администрацию округа помочь в устранении последствий стихии пенсионерам, одиноким, семьям, нуждающимся в поддержке», – заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
В Минераловодском округе после дождей вода зашла в 36 домов, а град, обрушившийся на муниципалитет в конце прошлой недели, повредил более 60 крыш. На случай, если ситуация ухудшится, местные жители смогут расположиться в пунктах временного размещения – власти уже подготовили все необходимое.
Сумма ущерба от удара стихии по имуществу местных жителей пока не ясна. Сейчас специалисты занимаются этим вопросом.
В Ставропольском крае есть две меры поддержки для жителей пострадавших населенных пунктов. Важно: они действуют только при введении режима ЧС:
– Материальные ресурсы для восстановления поврежденного имущества. К примеру, люди могут получить асбестоцементный семиволновой шифер. В резерве, по словам министра ЖКХ Александра Рябикина, есть более 36,3 тысячи листов;
– Компенсационные выплаты из резервного фонда правительства края.
Если имущество пострадало от паводков, местные жители могут обратиться в органы местного самоуправления. Специалисты выедут на место, зафиксируют факт повреждения имущества, добавят в списки на получение помощи и проинформируют о порядке подачи заявок и перечне необходимых документов.
Одновременно с этим минприроды Ставрополья занимается прогнозом развития паводковой ситуации. Эти данные передадут главам территорий, чтобы те могли своевременно принимать решение касательно обстановки в муниципалитете.
Судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни ситуация с дождями в регионе не изменится. Минимум до среды обещают ливни.
