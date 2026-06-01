В Минераловодском округе после дождей вода зашла в 36 домов. Фото: Владимир Владимиров

Режим ЧС муниципального уровня ввели в Минеральных Водах на Ставрополье. Власти приняли такое решение из-за продолжительных ливней в регионе, которые повлекли за собой подтопления территорий. Оперативные службы работают в усиленном режиме:

«Поддержал введение в округе режима ЧС муниципального уровня. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь. Краевое минЖКХ выделит строительные материалы из краевого резерва для восстановления пострадавших домов. Прошу администрацию округа помочь в устранении последствий стихии пенсионерам, одиноким, семьям, нуждающимся в поддержке», – заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Почему введен режим ЧС в Минводах в июне 2026 года

В Минераловодском округе после дождей вода зашла в 36 домов, а град, обрушившийся на муниципалитет в конце прошлой недели, повредил более 60 крыш. На случай, если ситуация ухудшится, местные жители смогут расположиться в пунктах временного размещения – власти уже подготовили все необходимое.

Сумма ущерба от удара стихии по имуществу местных жителей пока не ясна. Сейчас специалисты занимаются этим вопросом.

Сумма ущерба от удара стихии по имуществу местных жителей пока не ясна. Фото: Александр Рябикин

Какие меры поддержки для пострадавших от паводков есть на Ставрополье

В Ставропольском крае есть две меры поддержки для жителей пострадавших населенных пунктов. Важно: они действуют только при введении режима ЧС:

– Материальные ресурсы для восстановления поврежденного имущества. К примеру, люди могут получить асбестоцементный семиволновой шифер. В резерве, по словам министра ЖКХ Александра Рябикина, есть более 36,3 тысячи листов;

– Компенсационные выплаты из резервного фонда правительства края.

Если имущество пострадало от паводков, местные жители могут обратиться в органы местного самоуправления. Специалисты выедут на место, зафиксируют факт повреждения имущества, добавят в списки на получение помощи и проинформируют о порядке подачи заявок и перечне необходимых документов.

Одновременно с этим минприроды Ставрополья занимается прогнозом развития паводковой ситуации. Эти данные передадут главам территорий, чтобы те могли своевременно принимать решение касательно обстановки в муниципалитете.

Судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни ситуация с дождями в регионе не изменится. Минимум до среды обещают ливни.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru