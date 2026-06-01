Южный город у подножия Кавказских гор, казачьи гулянья, ванны на колесах и квартиры на месте старого железнодорожного вокзала – такие ассоциации теперь будут всплывать у зрителей тревел-шоу на федеральном канале при упоминании Ставрополя. Ведущий Евгений Кривцов приехал в город Креста, чтобы показать всей России, какие здесь живут люди, чем занимаются и какие традиции чтят. Но не все местные жители остались довольны отснятым материалом. Многие после просмотра возмутились: «Наш красавец-город не показали совсем». Корреспондент «КП-Северный Кавказ» посмотрела программу и пообщалась с теми, кому она пришлась не по душе.

«Жизнь своих» – это познавательное тревел-шоу, в котором ведущий Евгений Кривцов рассказывает о культуре, традициях и повседневной жизни людей в разных регионах страны.

Фото: Первый канал

В Ставрополе журналист первым делом встретился с местными казаками – рассказал о вечерках, на которых якобы знакомится местная молодежь, послушал казачьи песни, понаблюдал за традиционными танцами и попробовал в вытянутом положении рукой поднять гирю. Местные казаки таким способом показывают свою силу и выносливость. У Евгения повторить этот трюк не вышло – тяжело, говорит.

После вместе с девушками, организующими тематические экскурсии по городу, ведущий прошелся по улицам Ставрополя. Послушал о старинных зданиях, погулял по армянскому району и погостил в доме, который когда-то был железнодорожным вокзалом, а сейчас там живут люди. В некоторых квартирах до сих пор нет водоснабжения и канализации, но жильцы продолжают там жить – родной уголок ведь.

Фото: Первый канал

«Некоторые рассказывают, что долгое время после ликвидации железной дороги здесь были слышны гудки поездов и даже появлялся призрак поезда», – рассказывает одна из жильцов дома Анастасия.

Прогулялся ведущий и по ставропольским лесам, побывал на родниках. Его поразили люди, живущие здесь. Говорит, что многие в 60 выглядят лучше, чем он в 39. И секрет вечной молодости, уверен Евгений, в чистом лесном воздухе и здоровом образе жизни:

«Я заметил, что в Ставрополе какой-то культ спорта!» – восторженно говорит ведущий.

Фото: Первый канал

Молодежь в Ставрополе разносторонняя: кто-то играет в футбол, кто-то подался в казачество, а кто-то решил стать военным. Мальчишки, желающие служить Родине, учатся в Президентском кадетском училище. Многие ребята рассказывают, что поступили сюда по примеру деда, отца или брата.

Самым интересным моментом шоу стало катание по городу… в теплой ванной. Местные умельцы сконструировали такой необычный транспорт, чтобы «всегда быть в тепле». Ставрополь, конечно, юг, но холодно бывает.

Побывал ведущий в ставропольском совхозе, посмотрел, как в городе разводят лечебных пиявок, и попробовал сверчковую муку. В завершение Евгений сказал:

Фото: Первый канал

«В Ставрополе встречаются разные дороги – русский город на пороге Кавказа. Здесь живут представители разных национальностей и умудряются понимать друг друга. Магия Ставрополя в том, что он не навязывает тебе путь – он дает возможность выбрать свой».

Ставрополь и правда город разносторонний, но у местных жителей после просмотра программы возникли замечания. Некоторые и вовсе сказали, что все увиденное – это не настоящий Ставрополь. Мрачный, холодный, неуютный. Не такой, какой есть на самом деле:

«В самом начале передачи ведущий говорит, что Ставрополь – город не туристический. После того как россияне посмотрят „Жизнь своих. Ставрополь!“, они вообще к нам в гости не поедут. Наш красавец-город не показали совсем. Какие „вечерки“? Что это было вообще?» – поделилась своим мнением с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» одна из местных жительниц.

Еще одна горожанка тоже осталась недовольна увиденным:

Фото: Первый канал

«Передача совсем не про Ставрополь. Это абсолютно не наш город. Где наши исторические места? Наша знаменитая панорама города? Если б не знали, то никогда не догадались, что передача про Ставрополь».

Возможно, предположила третья собеседница, создатели проекта хотели показать Ставрополь через наших людей. Ведь здесь, действительно, в большинстве случаев добрые, простые, бесхитростные люди, которые любят свои дома, свой город и край, свою работу.

