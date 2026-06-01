Жители Махачкалы боятся оползня, годами разрушающего дорогу на горе Тарки-Тау. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

Жители Махачкалы бьют тревогу: со дня на день на их дома может сойти оползень. Речь идет о невысокой горе Тарки-Тау, по которой проходит дорога к соседнему аулу Тарки. Долгие годы смотровая площадка, расположенная на ней, служит для съемки республиканской столицы с высоты птичьего полета. Но сейчас она стала реальной угрозой для дагестанцев.

Активные оползневые процессы пошли в начале мая 2026 года. 4 мая местные заметили трещины по улице Шейха Мухаммада Мухтара, а 26 мая из-за оползней дорога там обвалилась.

Как рассказали местные жители, с каждым прошедшим дождем дорога сползает вниз. Вода стекает со склона и сходит прямо на дома внизу. А в один момент вместе с ней может поползти и склон горы.

«Движение склона началось ещё с конца марта, во время первого наводнения. С тех пор каждый дождь все больше разрыхляет почву, грунт съезжает вместе с дорогой. Я не знаю, возможно ли физически укрепить этот склон, но обратить внимание на ситуацию стоит. Тут уже о безопасности людей речь», – возмутился местный блогер Саркар Магомедов.

Люди стали задавать вопросы коммунальщикам Дагестана, но они только развели руками:

«Информация о том, что Дагестанавтодор несет ответственность за текущее состояние дороги и не принимает меры по стабилизации оползневых процессов, не соответствует действительности».

Специалисты учреждения объяснили, что ответственность за содержание дороги лежит на администрации Махачкалы. Но они с радостью могут помочь консультацией по восстановлению полотна.

Вскоре после этого на место оползня выехали работники администрации и главы поселков Тарки и Кяхулай. Они установили, что вскоре понадобится переносить линии электропередач и газовую трубу. Также обозначили, что в скором времени нужно демонтировать тротуар и вывезти сошедший грунт, а после – подготовить основания дороги.

«Для дальнейшего обеспечения безопасности близ расположенных домов и полного восстановления дорожного полотна принято решение о проведении геологических изысканий: с привлечением профильных специалистов будет детально изучен состав и состояние грунта», – написали в центре управления города Махачкалы.

На основе этих данных пообещали организовать работы по укреплению грунта на проблемном участке. Администрация Махачкалы заявила, что в ближайшее время примет временные меры по восстановлению дороги.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru