В Ставрополе лето наступило только по календарю. В первый день июня горожане увидели на столбиках термометров 10 градусов, а за окном – непрекращающийся дождь. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, когда краевая столица все-таки дождется тепла.

Вообще синоптики регулярно напоминают – сильно полагаться на долгосрочные прогнозы не стоит.

«Есть определенные теоретические ограничения. Можно более или менее уверенно предсказывать погоду на несколько дней. Дальше точность прогноза падает, – поделился с «КП» Владимир Катцов, доктор физико-математических наук и директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Самая высокая точность у краткосрочных прогнозов до 6-12 часов – 96% и выше. Если говорить о погоде на ближайшие трое суток, там вероятность попасть в точку 85-95%. Точность среднесрочных прогнозов (до 10 суток) падает до 65-80%.

Кстати, весной ряд климатологов предсказывал супергорячее лето-2026. На примере Ставрополя уже понятно, что как минимум его начало таковым не будет. Но погода жителей и гостей города в целом порадует.

Уже в первую неделю июня резко потеплеет до 18-24 градусов, ночи тоже ожидаются теплыми – до плюс 17! В пятницу в город вернутся осадки, которые задержатся на все выходные, но будут они кратковременными. Скорость ветра не превысит 3-5 м/с.

С 8 по 14 июня ожидается еще на 1-2 градуса теплее и вновь почти без ветра, зато опять с дождями. Лишь в пятницу и субботу зонты не пригодятся.

Вторая половина июня начнется с потепления еще на пару градусов. Ветер вновь прибавит до 4-5 м/с. Ночи обещают быть приятными – до плюс 20. Но что самое приятное – небо наконец-то прояснится.

В последнюю неделю месяца ставропольцы чаще всего будут видеть на термометрах 27-28 градусов со знаком плюс. Усиления ветра, как и осадков, не ожидается.

КСТАТИ

Самым жарким днем первого летнего месяца на Ставрополье стало 9 июня 1969 года. Тогда столбики термометров подскочили до 36,3 градуса. Тот июнь стал одним из самых теплых в истории, синоптики зафиксировали сразу пять температурных рекордов (3, 4, 8, 9 и 10 числа). Столько же аномально жарких дней было и в июне 2018-го (22, 26, 28, 29, 30 числа). Последний раз рекорд фиксировался в 2024-м. 6 июня температура поднялась до плюс 33,1.

Исторический минимум пришелся на 4 июня 1967 года. Воздух прогрелся всего до 3,1 градуса. Годом ранее был установлен температурный антирекорд – с 14 по 18 июня температура не превышала 7-8 градусов. Последний раз в июне ставропольцы мерзли в 2018 году. Второго числа термометры застыли на отметке 5.1 градуса.

