Приняли черновик за шпаргалку: выпускник из Кабардино-Балкарии отстоял результаты ЕГЭ через суд

Сообщается, что ЕГЭ школьник сдавал в средней общеобразовательной школе имени Чеченова Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник из Кабардино-Балкарии прошел через три судебные инстанции, чтобы добиться восстановления результатов ЕГЭ по физике. Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) республики аннулировала его работу – школьника заподозрили в использовании шпаргалки. Но в конечном итоге ни районный, ни Верховный суды республики, ни итоговая кассация не признали доводы комиссии. «КП-Северный Кавказ» изучила материалы суда и узнала подробности дела.

Школьник сдавал экзамен в средней общеобразовательной школе имени Чеченова в поселке Кашхатау Черекского района. Сам экзамен прошел штатно – ученик аудиторию не покидал и никаких замечаний от организаторов не получал. Проблемы начались после того, как ЕГЭ закончилось.

Согласно материалам дела, через некоторое время ГЭК, просматривая видеозаписи, заметила на столе выпускника лист бумаги, якобы похожий на шпаргалку. Комиссия на основании этого видео результаты испытания аннулировала. Также на старшеклассника составили протокол по статье «Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации».

Но школьник настаивал на своей невиновности и обратился в районный суд КБР. По его словам, лист был обычным черновиком для расчетов, что никак не противоречило установленным правилам экзамена.

После изучения видеозаписи суд не смог идентифицировать лист как шпаргалку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

После изучения видеозаписи суд не смог идентифицировать лист как шпаргалку. Помимо этого, бесспорных доказательств того, что ученик списывал, тоже не было.

Формальную причину – наличие любого постороннего листа – признали неубедительной. Суд первой инстанции обязал ГЭК утвердить результат экзамена.

Минпросвещения КБР с таким решением не согласилось и подало апелляцию в Верховный суд республики, а после и кассацию. Но оба вышестоящих суда, включая Пятый кассационный суд общей юрисдикции, признали решения нижестоящих инстанций законными и обоснованными:

«Кассационное определение вступает в законную силу со дня вынесения, может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение шести месяцев со дня вынесения судебного акта судом апелляционной инстанции, без учета времени рассмотрения дела судом кассационной инстанции», – сказано в материалах дела.

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