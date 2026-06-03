На Ставрополье завершили расследовать дело об афере с машинами на 161 млн Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае завершили расследовать уголовное дело против 44 аферистов, обманувших автосалоны и банки на 161 млн рублей. За несколько лет с помощью поддельных документов и подставных лиц они умудрились украсть 44 машины и получить 34 кредита, которые никто возвращать не собирался.

ОПГ сформировалось еще в январе 2019 года, ее возглавила жительница Москвы. Всего было три подразделения: первая подгруппа занималась изготовлением незаконных документов. Они же придумывали «легенды» подставным лицам, находили автосалоны и банки, в которых получали кредиты.

Документы преступного сообщества. Фото: МВД Ставропольского края

Вторая подгруппа искала малоимущих, которым за небольшую плату предлагали оформить кредит на себя. Третьи сбывали похищенные автомобили в странах ближнего зарубежья по заниженной цене.

«Всего под видом покупки легковых автомобилей с использованием заемных средств соучастники похитили свыше 161 млн рублей. С целью легализации полученных в результате хищений денежных средств обвиняемые совершили финансовые операции и сделки с транспортными средствами на сумму более 25 млн рублей, придав правомерный вид их владению, пользованию и распоряжению», – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Афера длилась с начала 2019 по ноябрь 2021 года. По сути проданные по дешевке машины даже не были по закону оформлены. А это может создать определенные юридические трудности для новых владельцев.

Аферисты покупали машины и сбывали их за рубеж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда по многочисленным кредитам не заплатили ни копейки, банки и автосалоны схватились за голову. Но было слишком поздно: машин как бы и нет. За дело пришлось браться сотрудникам ГСУ ГУ МВД и УФСБ России по Ставропольскому краю. Так и вскрылась многомиллионная афера.

Суммарный ущерб от похищения 44 машин и получения 34 кредитов составил 161 млн рублей. Правоохранительные органы поймали 44 мошенников, против которых возбудили уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество в особо крупном размере», «Подделка документов» и «Отмывание денежных средств».

Ущерб составил 161 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА.

«В ходе проведения обысковых мероприятий были изъяты мобильные телефоны, поддельные клише, печати, документы, а также техника, используемая для их создания. В рамках расследования уголовного дела проведены почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы», – сообщили в МВД Ставропольского края.

Сейчас следствие собрало достаточно доказательств вины фигурантов. Материалы отдали в Измайловский районный суд Москвы на рассмотрение. Двое организаторов ОПГ находятся под стражей, а остальных оставили на воле с запретом определенных действий или подпиской о невыезде.

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