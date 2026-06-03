В прошлом году «Зов предков» собрал 45 тысяч гостей. Фото: администрация Ставрополя

6 июня 2026 года на Татарском городище в четвертый раз состоится гастрономический фестиваль «Зов предков» (вход свободный). Добраться туда можно пешком, на машине или общественным транспортом.

Организаторы подготовили насыщенную программу для взрослых и детей. В течение дня гостей ждут кулинарные мастер-классы, ярмарка мастеров, фудкорт и фотоконкурс «Вкусный Ставрополь» с ценными призами. Чтобы стать его участником, нужно на своей странице в социальных сетях выложить фото с хештегом #ЗовПредков2026.

Повара на мастер-классах научат гостей готовить как необычные блюда – форель в соленом коконе, хинкали или заливные галушки, так и более привычные – вареники с картошкой, плов и другие. На фудкорте можно будет попробовать и оценить русскую, казачью, кавказскую и греческую кухни.

Параллельно на фестивале будет работать ярмарка мастеров с керамикой, изделиями из дерева, шерсти и этническими аксессуарами, а также ремесленные мастер-классы.

Гостей пригласят на экскурсии по Татарскому городищу, различные викторины и конкурсы, мастер-классы по владению холодным оружием, а также занятия по народным танцам.

Для детей подготовлена развлекательная программа «Дракоша и лето», игровая зона с аквагримом, флэш-тату, мягкая зона, мастер-классы и фотосессии. Также гостей ждет выступления детских и взрослых музыкальных творческих коллективов.

Программа мероприятий фестиваля Зов предков 2026 в Ставрополе

10.00-10.30 – официальное открытие фестиваля;

10.30-11.00 – кулинарный конкурс среди посетителей;

11.00-11.30 – выступление ансамбля «Руда»;

11.30-12.30 – кулинарное шоу;

12.00-12.30 – викторина на гастрономическую тему;

12.30-13.00 – мастер-класс по кавказским танцам;

13.00-14.00 – детская развлекательная программа «Дракоша и лето»;

14.00-14.30 – мастер-класс по русским народным танцам;

14:30-15:00 – выступление детского казачьего ансамбля;

15.00-15.30 – выступление фолк-рок группы Анастасии Невской;

15.30-16.00 – мастер-класс по греческим танцам;

16.00-16.30 – викторина на гастрономическую тему;

16.30-17.00 – конкурс по угадыванию сыров и джемов;

17.00-17.30 – выступление музыкального коллектива «Казачий пикет»;

18.00 – закрытие фестиваля и подведение итогов.

Расписание кулинарных мастер-классов на фестивале Зов предков

10.30-12.00 – по изготовлению плова;

10.30-12.30 – по изготовлению ухи икряной;

12.30-14.00 – по лепке хинкали из курицы;

13.30-14.00 – по начинению блинов;

14.00-15.30 – по приготовлению заливных галушек;

15.30-16.00 – по приготовлению куриных крылышек;

16.00-16.30 – по лепке вареников с картофелем и луком;

16.30-17.00 – по приготовлению фаршированных грибов.