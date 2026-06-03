Фанаты не давали покоя Азамату. Фото: стоп-кадр видео соцсетей

Рэпер из Северной Осетии затмил мировую звезду Канье Уэста. Азамат Кудзаев, известный как Miyagy, наделал шума на концерте всемирно известного рэпера в Турции. Об этом рассказали его фанаты.

Дело было в Стамбуле. На концерт скандально известного рэпера собрались десятки фанатов – в том числе россияне, для которых это ближайший город, в котором можно услышать концерт американского исполнителя. Среди них оказался и Азамат.

Фанаты рассказали, что парень пришел «скромно». Место на концерте он занял за четыре часа до начала. Тогда-то на него и набросились фанаты – от внимания не спасли ни кепка, ни солнцезащитные очки. Один за другим поклонники подходили сфотографироваться со звездой русского кальянного рэпа. Эту картину сняла девушка родом из КЧР, оказавшаяся на соседнем ряду от исполнителя:

Поклонники не давали покоя осетинскому исполнителю Miyagi на концерте в Стамбуле Видео: соцсети фанатки

«Мияги затмил Канье Уэста, – рассказала она. – Все забыли про Канье, подходят фотографироваться к нему».

«Всей трибуной радовались такому прекрасному соседу», – рассказала другая девушка.

В этот день на странице рэпера в соцсетях появились десятки новых фотографий. Судя по ним, фанаты не давали ему покоя во время всего путешествия по столице Турции, и подходили как поодиночке, так и сразу большими группами. Но артист не выглядит уставшим от популярности – он каждый раз искренне улыбался поклонникам и позировал для фото.

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