Наливала «для профилактики»: мать до смерти споила алкоголем младенца на Ставрополье

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
На Ставрополья под суд пойдет мать, до смерти напоившая младенца алкоголем. Обвинительное заключение по уголовному делу попало в Нефтекумский районный суд 29 мая.
По данным судебных документов, следствие доказало, что мать постоянно поила спиртным ребенка. Делала она это, чтобы «защитить от инфекций» и чтобы не кричал. Привело систематическое спаивание младенца к отравлению этиловым спиртом и смерти.
На горе-мать возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (убийство по неосторожности). За смерть ребенка ей грозит всего до двух лет колонии. Судья уже получил документы, скоро начнутся заседания.
Фото: УКЛАДОВ Егор. Перейти в Фотобанк КП
Подобная ситуация уже была на территории Ставропольского края. Летом прошлого года в Петровском округе судили мать, которая поила младенца пивом.
У ребенка уже резались зубы, из-за этого он постоянно кричал. Мать не придумала ничего лучше, чем спаивать младенца. Через несколько недель такой «терапии» он умер. Патологоанатомы позже выявили острое отравление этиловым спиртом.
Ставропольчанку приговорили к году ограничения свободы. В августе этого года этот срок закончится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чтобы не плакал, когда режутся зубки: мать до смерти опоила сына алкоголем на Ставрополье