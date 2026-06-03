Наливала «для профилактики»: мать до смерти споила алкоголем младенца на Ставрополье

Жительница Ставрополья ответит в суде за то, что до смерти споила своего ребенка алкоголем Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополья под суд пойдет мать, до смерти напоившая младенца алкоголем. Обвинительное заключение по уголовному делу попало в Нефтекумский районный суд 29 мая.

По данным судебных документов, следствие доказало, что мать постоянно поила спиртным ребенка. Делала она это, чтобы «защитить от инфекций» и чтобы не кричал. Привело систематическое спаивание младенца к отравлению этиловым спиртом и смерти.

На горе-мать возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (убийство по неосторожности). За смерть ребенка ей грозит всего до двух лет колонии. Судья уже получил документы, скоро начнутся заседания.

Суд уже принял материалы уголовного дела Фото: УКЛАДОВ Егор. Перейти в Фотобанк КП

Подобная ситуация уже была на территории Ставропольского края. Летом прошлого года в Петровском округе судили мать, которая поила младенца пивом.

У ребенка уже резались зубы, из-за этого он постоянно кричал. Мать не придумала ничего лучше, чем спаивать младенца. Через несколько недель такой «терапии» он умер. Патологоанатомы позже выявили острое отравление этиловым спиртом.

Ставропольчанку приговорили к году ограничения свободы. В августе этого года этот срок закончится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы не плакал, когда режутся зубки: мать до смерти опоила сына алкоголем на Ставрополье