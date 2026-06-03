Трогательный кусочек истории: в Ессентуках сохранилась коробка из-под конфет 1941 года – знаменитая художница прислала ее маме

Семью Разумовских очень многое связывает с городом-курортом. Фото: Ессентукский музей

До конца июня в Ессентукском историко-краеведческом музее будет работать выставка живописи Юлии Разумовской. На ней можно увидеть предмет, который организаторы экспозиции называют «трогательным кусочком истории».

Художница – дочь заслуженного деятеля науки РСФСР, хирурга Василия Ивановича Разумовского. Он родился в Самарской губернии, работал в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Баку, Тбилиси, Саратове.

Портрет матери, написанный Юлией Разумовской. Фото: Ессентукский музей

Впервые он посетил Кавминводы в 1893 году как турист. В последующие годы по договоренности с курортной администрацией в летний период работал приглашенным консультантом-хирургом, приезжал на отдых в Железноводск и Пятигорск.

В 1930 году Василий Иванович решил оставить преподавательскую деятельность и перевез семью из Саратова, где он суммарно прожил почти четверть века, в Ессентуки.

Сотрудники музея ухаживают за могилой Василия Ивановича Разумовского. Он ушел из жизни в 1935 году. Фото: Ессентукский музей

«Юлия Васильевна очень любила наш город, природу и людей. Именно в Ессентуках она писала портреты местных жителей и достопримечательностей, которые ей так полюбились. Каждый мазок ее кисти пропитан уважением и привязанностью к городу-курорту, что чувствуется во всех ее работах», – рассказали в Ессентукском музее.

Супруги Разумовские с дочерью Юлией на балконе дома по улице Ленина, 1. Фото: Ессентукский музей

Ее мать Юлия Антониновна тоже испытывала к городу-курорту особые чувства. Вот что она писала другой дочери, проживающей в Москве:

«Сонюшка, милая, для меня ясно одно – хочу видеть тебя, помочь тебе, быть с тобой, но покинуть навсегда Ессентуки я не могу, я обожаю Ессентуки. Казань – приятный, родной город, выросла там, вся молодость, счастливая жизнь прошла там, милая, дорогая могилка там, но жить там не хотела бы. Саратов ненавижу, остальное все чуждо. Здесь же мне все мило, дорого и такая красота: вот чудесная ломаная линия Бештау и розовый Эльбрус! Главное, со мной здесь папочка, сижу с ним на своих балкончиках, хожу вместе по паркам…Если уехать совсем, тогда я затоскую и не сумею это скрывать, ты будешь это видеть и переживать».

Дети как могли поддерживали мать – часто писали, навещали, старались чем-то порадовать. Юлия Антониновна была большой сладкоежкой («Крепко целую, и благодарю за конфеты, очень мы обрадовались, т.к. давно никаких не было». Из письма дочкам от 29 мая 1933 года).

Коробку можно увидеть на выставке. Фото: Ессентукский музей

Зная это, Юлия Васильевна часто присылала ей что-то вкусненькое. Одна из коробок из-под шоколадных конфет, датированная 28 мая 1941 года, каким-то чудом сохранилась и была позже передана в музей:

«Эту коробку, являющуюся свидетельством семейных традиций и бытовых деталей предвоенного времени, вы разместили на выставке живописи Юлии Васильевны Разумовской "О Ессентуках с любовью"».

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