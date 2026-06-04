Ингушетия - один из самых молодых в стране регионов. Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

Ингушетия в 34-й раз отмечает День образования республики. Эта праздничная дата в календаре символ исторической справедливости, возрождения государственности и неразрывной связи поколений. 4 июня жители региона вспоминают пройденный путь, отдают дань уважения предкам и строят планы на будущее. А оно, судя по последним достижениям региона, обещает быть успешным.

Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

Путь длиной в века

Ингушетия – один из самых молодых регионов РФ. Но ее история насчитывает не одно столетие. Ингушский народ добровольно вошел в состав России в XVII веке. В XX веке административные границы региона неоднократно менялись. В 1944 году случилась трагедия: республику ликвидировали, население по ложному обвинению депортировали в Казахстан и Киргизию.

В 1957 году справедливость восторжествовала, автономию восстановили. Точкой отсчета современной истории Ингушетии стало 4 июня 1992 года, когда Верховный Совет страны, учитывая волеизъявление ингушского народа, принял закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».

Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

Именно эта дата и считается в регионе днем возрождения Ингушетии, началом нового этапа социального, политического и экономического развития. Республика получила новые возможности для сохранения самобытной культуры, родного языка и улучшения благосостояния граждан.

Молодежи – особое внимание

В 2026 году празднование Дня республики в Ингушетии получится насыщенным и разнообразным. Как рассказала министр культуры и туризма РИ Залина Льянова, весь июнь будут проводиться лекции, выставки, концерты, литературные вечера. Особое внимание уделят просвещению молодежи.

«Важно, чтобы молодые люди не просто знали дату, а чувствовали связь с историей республики, понимали, каким трудом она создавалась, какими людьми гордится. Через культуру, искусство, живое общение мы передаем это ощущение принадлежности к своей земле и ответственности за ее будущее», – отметил председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

Так, мемориальный комплекс жертвам репрессий проведет лекцию «История ингушской государственности», видеовыставку «Родного края образ многоликий» и викторину «По страницам истории Ингушетии» для школьников и студентов.

Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

В Национальной библиотеке им. Яндиева презентуют книжно-документальную выставку «Славься в веках, Ингушетия». Музей краеведения им. Мальсагова покажет фотодокументальную выставку «Ингушетия сквозь века». Центр театра, кино и креативных индустрий порадует праздничным концертом «Са хьамсара мохк!» («Моя любимая земля!») и документальным фильмом «Начало» режиссера Магомеда Дзортова.

В Музее изобразительных искусств состоится акция «В музей всей семьей», а в Центре культурного развития организуют выставку детских рисунков «Моя Ингушетия» и поэтический час. К проведению мероприятий подключатся учреждения культуры, библиотеки, школы искусств и ДК всех муниципалитетов.

Не останавливаться на достигнутом

Праздник – отличный повод подвести итоги проделанной работы и наметить новые пути развития.

Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

Здоровый образ жизни. По данным Росстата, Ингушетия занимает 1-е место в России по ожидаемой продолжительности жизни (78,34 года) и сохраняет одни из самых высоких показателей рождаемости.

Вошла республика и в топ-3 субъектов с самой высокой приверженностью населения ЗОЖ (86,9 балла в рейтинге РИА Новости) благодаря низкому уровню потребления алкоголя и табака, а также высокой вовлеченности в спорт. Им занимается более 57% населения.

Экология. Ингушетия стала регионом с минимальными выбросами в атмосферу в России. Предприятия и транспорт республики выделили всего 8 тыс. т загрязняющих веществ (для сравнения: в других регионах СКФО данный показатель составил от 32 до 244 тыс. т). По данным аналитической службы FinExpertiza, объем выбросов снизился на 60% за год. Это максимальное падение среди всех регионов страны. Такой результат следствие совместной работы властей, контролирующих структур, бизнеса и бережного отношения самих жителей к природе.

АПК и экономика. В 2025-м республике удалось успешно выполнить все основные показатели бюджета. Зафиксирован рост налоговых и неналоговых поступлений в региональную казну на 11,4% до 8,1 млрд руб.

Промышленное производство выросло на 9,2%.

Фото: пресс-служба администрации Республики Ингушетия

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций составил почти 15 млрд руб. Аграрии республики собрали в 2,5 раза больше зерна, чем годом ранее – 113,4 тыс. т. А еще Ингушетия подтвердила 100% внедрение Регионального инвестиционного стандарта, войдя в «зеленую зону» с максимальной оценкой удовлетворенности бизнеса.

Безопасность. В Ингушетии – один из самых низких уровней преступности в России: 37 преступлений на 10 тыс. жителей при среднем по стране показателе 121 (2-е место).

Образование. В республике построили 6 новых школ (всего за последние 6 лет – 49 школ и 51 детский сад). Глава Ингушетии назвал 2025 год важным рубежом в укреплении сферы образования. Он отметил значительную работу по улучшению инфраструктуры. Эффективное использование федеральных средств на эти цели (более 500 млн руб.) способствовало созданию качественной образовательной среды. Эта работа продолжится.

Также республика завершила переход на единые федеральные образовательные программы и добились исключения из списка территорий с повышенными рисками при проведении ЕГЭ.

Туризм. За пять лет турпоток в Ингушетию вырос на 46%, в 2025-м ее посетили 125 тыс. человек. Количество номеров выросло до 632 (+30%), летом и в праздничные дни они почти все заняты. Для активных путешественников открыли три новых горных маршрута. Параллельно растет и качество отдыха – дороги, благоустройство, навигация, общественные пространства.