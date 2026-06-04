Вокруг древнего сооружения установили ограду. Фото: фонд развития туризма Северной Осетии

Посещение одной из главных достопримечательностей Северной Осетии запретили. Туристам и местным жителям закрыли проход к древней Дзивгисской наскальной крепости.

Это сооружение – одна из крупнейших скальных крепостей Северного Кавказа. Башенный комплекс, который встроен в систему пещер, образуя с горой одно целое. Точный возраст оборонительного сооружения неизвестен – его построили в промежутке между XIII и XVI веками.

В средневековье Дзивгисская крепость помогала осетинам защищаться от завоевателей. Сейчас это объект культурного наследия федерального значения.

В Северной Осетии закрыли Дзивгисскую наскальную крепость Видео: фонд развития туризма Северной Осетии

Разговоры о том, чтобы перекрыть доступ к достопримечательности, велись давно. Необходимость подтвердило ЧП, произошедшее в 2025 году: турист пытался вскарабкаться по скальной стене руин, не удержался и упал вниз. Сверху на него полетели обломки камней – авантюриста пришлось выносить на носилках.

Чтобы уберечь туристов от травм, а башню – от разрушений, было принято обустроить перила и проложить специальные дорожки. Для этого доступ к объекту культурного наследия ограничили:

«С целью сохранения уникального исторического памятника и обеспечения безопасности жителей и гостей республики было принято коллегиальное решение об установке ограждения к крепости», – рассказал директор фонда развития туризма Северной Осетии Александр Габараев.

Сейчас вокруг Дзивгисской крепости стоит сетчатый забор, экскурсии внутри приостановлены. Видами на нее все еще можно полюбоваться издалека: величественное сооружение впечатляет даже без внутреннего осмотра. Даты открытия прохода внутрь башни не уточняется.

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