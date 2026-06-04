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В Южном окружном военном суде огласили приговор бывшему главе администрации Кизлярского района Дагестана Сагиду Муртазалиеву*, который позже руководил отделением республиканского Пенсионного фонда. Его признали виновным в пособничестве боевикам и организации убийства чиновников. Суд приговорил Муртазалиева* к пожизненному лишению свободы.
Приговор был вынесен заочно, так как сам подсудимый находится в международном розыске. По слухам, он скрывается в Дубае.
Суд восстановил события 17-летней давности. В 2009 году в Кизлярском районе действовало незаконное вооружённое формирование. Муртазалиев*, занимая пост главы района, решил использовать боевиков в своих целях и для начала передал им 2,7 миллиона рублей.
В июле 2010 года, уже работая в Пенсионном фонде, он организовал убийство замначальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в г. Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по РД. За это заплатил боевикам 3 миллиона рублей.
3 августа 2010 года члены НВФ подъехали к месту, где находился силовик, и расстреляли его из автоматов Калашникова. Было произведено не менее девяти выстрелов. Сотрудник скончался.
23 августа того же года боевики устроили засаду на перекрёстке в Кизляре. Они выпустили по машине заместителя главы администрации города не менее тридцати пуль. Но чиновник выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи и усилия медиков.
Муртазалиева* признали виновным по всем статьям.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 000 рублей и лишением государственной награды – Ордена Почета», - сообщает пресс служба Южного военного суда.
Кроме того, у Муртазалиева* конфисковано 5 700 000 рублей в пользу государства.
Приговор пока не вступил в законную силу. У осуждённого есть право на обжалование в Апелляционном военном суде.
* Внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ
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