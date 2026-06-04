Приговор вынесен заочно, так как подсудимый находится в международном розыске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Южном окружном военном суде огласили приговор бывшему главе администрации Кизлярского района Дагестана Сагиду Муртазалиеву*, который позже руководил отделением республиканского Пенсионного фонда. Его признали виновным в пособничестве боевикам и организации убийства чиновников. Суд приговорил Муртазалиева* к пожизненному лишению свободы.

Приговор был вынесен заочно, так как сам подсудимый находится в международном розыске. По слухам, он скрывается в Дубае.

Сагид Муртазалиев*. Фото: СФР

Суд восстановил события 17-летней давности. В 2009 году в Кизлярском районе действовало незаконное вооружённое формирование. Муртазалиев*, занимая пост главы района, решил использовать боевиков в своих целях и для начала передал им 2,7 миллиона рублей.

В июле 2010 года, уже работая в Пенсионном фонде, он организовал убийство замначальника отдела по противодействию экстремизму с дислокацией в г. Кизляре Центра по противодействию экстремизму при МВД по РД. За это заплатил боевикам 3 миллиона рублей.

3 августа 2010 года члены НВФ подъехали к месту, где находился силовик, и расстреляли его из автоматов Калашникова. Было произведено не менее девяти выстрелов. Сотрудник скончался.

23 августа того же года боевики устроили засаду на перекрёстке в Кизляре. Они выпустили по машине заместителя главы администрации города не менее тридцати пуль. Но чиновник выжил благодаря вовремя оказанной медицинской помощи и усилия медиков.

Муртазалиева* признали виновным по всем статьям.

Подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 700 000 рублей и лишением государственной награды – Ордена Почета», - сообщает пресс служба Южного военного суда.

Кроме того, у Муртазалиева* конфисковано 5 700 000 рублей в пользу государства.

Приговор пока не вступил в законную силу. У осуждённого есть право на обжалование в Апелляционном военном суде.

* Внесен в список экстремистов и террористов на территории РФ

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