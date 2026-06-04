«ЮгСтройИнвест» и глава ДНР подписали соглашение на 100 млрд рублей на ПМЭФ-2026

Подписи под договором поставили глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Продолжается XXIX Петербургский международный экономический форум. Ожидается, в этом году ведущую мировую площадку для общения представителей власти, бизнеса и экспертов посетят делегации из более чем 130 стран и территорий. Результатом диалога становятся инвестиционные соглашения и перспективные контракты. На прошлогоднем ПМЭФ их было больше тысячи на сумму около 7 триллионов рублей.

Одним из ключевых событий второго дня ПМЭФ-2026 стало подписание Группой компаний «ЮгСтройИнвест» и правительством Донецкой Народной Республики стратегического договора о сотрудничестве.

В ДНР созданы уникальные условия для строительной отрасли. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Напомним, Ставрополье с 2022 года активно участвует в восстановлении Донбасса. Край закреплен как регион-шеф за Антрацитом и одноименным районом Луганской Народной Республики. Среди основных задач – реконструкция и ремонт жилых домов, школ, больниц, коммунальной инфраструктуры. Параллельно началась активная работа и в ДНР.

В частности, ставропольские строительные компании одними из первых включились в возрождение Мариуполя. Только «ЮгСтройИнвест» отвечает за семь проектов в городе. Четыре из них уже реализованы, завершение еще трех объектов, включая курортный квартал, запланированы на конец 2026 года. К этому времени объем сданного компанией жилья в ДНР достигнет 102 тысяч квадратных метров.

Кстати, все работы ведутся в соответствии с 214-ФЗ, который после принятия поправок защищает покупателей квартир от недостроя: их деньги поступают на специальные эскроу-счета. Воспользоваться средствами компания сможет только после того, как передаст ключи от квартир покупателям.

Теперь застройщик войдет в Донецк и Макеевку. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Согласно новому договору, подписи под которым поставили глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов, теперь застройщик войдет в Донецк (здесь появится более 100 тысяч квадратных метров современного жилья и сопутствующей инфраструктуры) и Макеевку. Общий объем инвестиций превысит 100 млрд рублей.

«Подписанное соглашение открывает новый этап развития компании. В ДНР созданы уникальные условия для строительной отрасли – свободная экономическая зона и льготная ипотека под 2%, инициированная президентом Российской Федерации Владимиров Путиным. Хочу поблагодарить Дениса Владимировича [Пушилина] и правительство Донецкой Народной Республики за конструктивный диалог и создание благоприятного инвестклимата», – отметил генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.