Гумбаши теперь не Гумбаши: в КЧР переименовали 11 гор, рек и перевалов

Гумбаши - одна из самых красивых дорог Северного Кавказа. Фото: Евгения ТОКАРЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Карачаево-Черкесии депутаты Народного собрания утвердили постановление о переименовании 11 географических объектов в Карачаевском районе. В списке - реки, горы и перевал Гумбаши. Решение принято на заседании в среду после того, как с соответствующим обращением выступил Совет муниципального образования.

«В последние годы туристический поток в Карачаево-Черкесию заметно вырос. Вместе с этим возникла проблема: многие названия рек, гор и перевалов в официальных документах записаны с искажениями. Это создаёт путаницу не только у туристов, но и у местных жителей, и у специалистов», - говорит председатель комитета парламента КЧР по местному самоуправлению Дахир Мутчаев.

Чтобы навести порядок, подготовили список географических объектов, названия которых нужно привести в соответствие с нормами русского и карачаевского языков. Работу согласовали с общественной организацией «Къарачай Алан Халкъ», учёными Карачаево-Черкесского государственного университета, а также с Советом Карачаевского муниципального района. Специалисты изучили исторические документы, провели консультации с лингвистами и экспертами по топонимике.

Гора Белала-Кая в Домбае тоже сменила свое название. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В частности, предлагается изменить написание перевала Гумбаши на Гум-Башы. Знаменитая гора Домбай-Ульген теперь называется Доммай-Ёльген, а гора Белала-Кая - Бели-Ала-Къая. Также ледник Даут и одноименные хребет и река переименовали в Дууут, горы Гиляш – в Гиляч, река Кубыш – в Къумуш.

«В условиях роста туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и Карачаево-Черкесии особенно важно, чтобы названия географических объектов были правильными и понятными. Искажённые названия в официальных документах вызывают путаницу и непонимание. Наша цель - унифицировать названия в соответствии с нормами языка, чтобы сохранить культурное наследие и улучшить качество информации для жителей и гостей республики», - пояснил Дахир Мутчаев.

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