Нейросеть ломает уши по подписке: искусственный интеллект заменил дагестанским мужчинам травматологов

В Дагестане уже давно существует тренд на ломаные уши у мужчин. Фото: сгенерировано нейросетью

В Дагестане, как и в других республиках Северного Кавказа, уже давно существует тренд на ломаные уши у мужчин. Особую популярность он приобрел в 2018 году, после победы бойца UFC Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором.

Мужчины, желающие придать своей внешности больше мужественности, каждый год находят десятки способов сломать уши. А с появлением искусственного интеллекта сделать это стало гораздо проще…

В одной из социальных сетей завирусились десятки видео-туториалов, как с помощью нейросети сделать эффект поломанных ушей. В комментариях сразу появились желающие (в основном жители кавказских республик) получить гайд по обработке фотографий. Мужчины хотят произвести впечатление на своих подписчиков: помимо поломки ушей они примеряют черный костюмчик и добавляют Ч/Б эффект для пущей солидности.

Создатели тренда рекомендуют использовать специальный генератор фотографий – для этого, конечно, необходимо оформить подписку. Промт звучит так:

«Сделай черно-белый студийный портрет молодого мужчины, прямой взгляд в камеру, нейтральное серьёзное выражение лица, короткие аккуратно уложенные темные волосы, лёгкая щетина, чёткие черты лица. Надень черный костюм, белую рубашку и галстук. Фон однотонный светло-серый. Стрижка короткая, борцовские уши без смены лица».

Учитывая, что тренд на настоящие сломанные уши врачи-отоларингологи называют опасным из-за того, что есть шанс заработать хондроперихондрит (воспаление хрящевой ткани и надхрящницы ушной раковины), сгенерированные фотографии – безопасный выход из ситуации.

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