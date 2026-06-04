«Вас наградят, продиктуйте СНИЛС»: накануне Дня России мошенники под видом чиновников обзванивают жителей СКФО

"Фигу вам, а не мои личный данные!". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне Дня России активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники представляются сотрудниками администраций и под предлогом оформления наград выманивают у людей личные данные.

«В мэрию Владикавказа участились звонки от жителей. Горожане утверждают, что им накануне звонили якобы сотрудники наградного отдела администрации и сообщили, что планируется премирование ветеранов труда. Мошенники просили предоставить данные СНИЛС и паспортные данные для оформления наград за многолетний труд», - сообщает пресс-служба АМС г. Владикавказа.

Такая традиция действительно существует: тружеников разных отраслей награждают за вклад в развитие страны. И церемонии часто приурочивают как раз ко Дню России. Но важно помнить: администрация никогда не запрашивает паспортные данные или СНИЛС по телефону. Обычно человека выдвигает на награду его же предприятие. Самому сотруднику никуда звонить и ничего сообщать не нужно.

Награждения приурочены ко Дню России, но по телефону об этом не говорят. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Об осторожности предупредили и жителей Ставрополья. Глава Шпаковского округа Игорь Серов в своих соцсетях попросил предупредить пожилых родственников, так как им звонят в первую очередь.

«Сотрудники администрации не обзванивают жителей и не предлагают оформить какие-либо документы. Помните, что оформление любого статуса или льготы носит заявительный характер», - рассказывает глава муниципального округа.

Кстати, эта схема не нова. Подобные звонки уже фиксировали перед 9 Мая. Тогда мошенники сообщали ветеранам о несуществующих наградах к Дню Победы с той же целью: получить доступ к личным данным и деньгам.

Если вам позвонили с таким предложением - не сообщайте никаких данных. Положите трубку. Если вы уже передали информацию мошенникам, как можно быстрее обратитесь в полицию. Чем меньше времени прошло, тем выше шанс, что аферистов найдут.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru