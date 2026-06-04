Десятки блогеров доверились популярному турагенту и оказались обмануты. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Десятки дагестанских блогеров пострадали от турагента-мошенницы. Ее задержали в Беларуси при попытке сбежать в арабскую страну. Предварительно, москвичке предъявили обвинение в мошенничестве на сумму не менее 10 млн рублей. Есть предположения, что на самом деле масштабы намного больше. Это в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» подтвердила пострадавшая блогер Сабира Мусаева.

По словам Сабиры, репутация у турагента была идеальной. В ее соцсетях – куча удачных коллабораций, коллеги по цеху – блогеры – поют дифирамбы. Условия были похожи на сказку: если у тебя есть подписчики и просмотры в соцсетях, тур организуют по бартеру. Заплатить придется только за дополнительных пассажиров – и то символическую сумму. Путевка в дорогие отели по выгодной цене привлекла и Сабиру:

«Для меня это что-то новое. Мы с мужем впервые захотели себя побаловать. Доверились, конечно, – столько положительных отзывов».

Сабира внесла предоплату за полгода до назначенного отпуска. Фото: предоставлено Сабирой

Заинтересованная Сабира написала турагенту и (чудо!) та нашла как раз две путевки для нее с супругом. Сентябрь, Мальдивы и всего 340 тысяч рублей. Цены выгодные, место – популярное. Только одна загвоздка: нужно было внести полную предоплату. Супруги доверились и в тот же день прислали чек о переводе. А вот договора так и не дождались.

И тишина. Прошло три дня. Потом еще четыре. И еще три. Каждый раз Сабира напоминала о себе – и каждый раз ее кормили завтраками. Блогерша стала переживать и потребовала вернуть деньги – ее попросили подождать еще 10 дней. Тогда Сабира стала подозревать что-то неладное.

Турагент кормила «завтраками» и ничего не предоставляла. Фото: предоставлено Сабирой

«Я начала заходить в чаты девочек-блогеров – оказалось, у них уже была группа, где крупные блогеры это освещали. Сказали, что она мошенница, – вспоминает Сабира. – У меня прямо руки-ноги трястись начали».

Как рассказала блогер, сама турагент убеждала, что это все обман. Решать денежные вопросы ее отправили с братом мошенницы. Он обещал, что деньги вернут – но только если Сабира будет молчать и не станет ничего освещать в соцсетях. Девушку это не устроило:

Супруги почувствовали неладное после того, как затянулся возврат денег. Фото: предоставлено Сабирой

«Моя сумма “небольшая”, а у девчонок из Дагестана суммы три-пять миллионов, которые переводили за несколько путешествий сразу. И она их никуда не отправляла, отели были не в курсе. Только избранные действительно отправлялись в путешествия – чтобы опубликовать “кейс” в блоге и вызвать доверие».

В отношении турагента-сказочницы завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, сейчас в полицию подали более 20 заявлений от обманутых блогеров. Сейчас девушку доставили в Москву для допроса и проведения следствия. Ей грозит до пяти лет колонии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru