Две недели без горячей воды: в двух районах Ставрополя останавливают котельные на ремонт

В отключении есть и хорошая сторона - экономия. Фото: Тимур ХАНОВ.. Перейти в Фотобанк КП

С 8 по 21 июня жители Промышленного и Ленинского районов Ставрополя останутся без горячей воды. Это сезонное отключение, связанное с подготовкой котельных и сетей к следующему отопительному сезону.

Список адресов, где не будет горячей воды с 8 июня в Ставрополе:

- ул. Семашко, 2, 3А, 3Б, 4/1, 4/2, 6/2, 8, 14/1, 16;

- ул. Осетинская, 1, 4;

- ул. Гагарина, 2, 6;

- ул. Ленина, 373, 375, 377;

- ул. Социалистическая, 9, 11, 13, 16;

- ул. 4-я Промышленная, 3;

- пер. Гвардейский, 7, 10, 14, 16;

- пер. Каховский, 17, 20, 22;

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- пер. Литейный, 4/1, 6, 11, 13;

- пр-д Металлистов, 2, 5;

- ул. Объездная, 1А, 3, 3/1, 8, 9, 12, 15;

- ул. Туапсинская, 2А, 6, 10, 14, 26;

- пер. Фабричный, 2, 3, 5;

- ул. 9 Января, 1Б, 4, 8А;

- ул. Ашихина, 5;

- ул. Черняховского с 2 по 8 (чётные), 3;

- ул. Серова, 272, 277, 279А, 279, 279/5, 281А;

- ул. Шевелева, 18А;

- ул. Партизанская, 2Б, 8, 8А, 8Б.

Также без горячей воды останутся корпуса краевой больницу по адресам: ул. Семашко, 1, 3 и Семашко, 3/1 (перинатальный центр).

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