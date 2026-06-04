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Общество4 июня 2026 12:56

Антисанитария и плохое питание: следком изучит информацию о возможных нарушениях в детском саду станицы Рождественской на Ставрополье

СК проверит информацию об антисанитарии и нарушениях в детсаду на Ставрополье
Ева ТКАЧЕНКО
Среди озвученных претензий – нарушения санитарных норм, изношенный линолеум, старая мебель, состояние посуды и другие бытовые проблемы

Среди озвученных претензий – нарушения санитарных норм, изношенный линолеум, старая мебель, состояние посуды и другие бытовые проблемы

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

История вокруг одного из детских садов в станице Рождественской Изобильненского округа Ставрополья дошла до следственного комитета. После публикаций в СМИ, где родители рассказали о возможных проблемах в учреждении, следователи начали проверку.

Местные жители жаловались на состояние помещений, качество питания и общие условия, в которых находятся воспитанники. Среди озвученных претензий – нарушения санитарных норм, изношенный линолеум, старая мебель, состояние посуды и другие бытовые проблемы.

Кроме того, родители высказывали недовольство организацией питания. По их словам, качество некоторых блюд вызывало вопросы. Также упоминались проблемы с водоснабжением в отдельные периоды и острая необходимость проведения ремонта.

Теперь разобраться в ситуации будут следователи. Фото: СУ СКР по СК

Теперь разобраться в ситуации будут следователи. Фото: СУ СКР по СК

Ситуация вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранительных органов.

«Отмечается, что помещения детского сада находится в ненадлежащем, антисанитарном состоянии, а питание детей не соответствует установленным требованиям. Изобильненским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована проверка», – сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

При этом руководство дошкольного учреждения с претензиями не согласилось. Теперь разобраться в ситуации будут следователи. Им предстоит проверить сведения, опубликованные в СМИ, изучить условия содержания детей и дать оценку всем озвученным фактам.

Примечательно, что претензии к состоянию детского сада звучали не только в последних публикациях СМИ. В отзывах на «Яндекс Картах» еще в 2024 году один из пользователей писал, что учреждение нуждается в капитальном ремонте.

«По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – добавили в следственном комитете.

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