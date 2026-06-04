В Каспийске продают участки-болота за 6 млн рублей. Фото: соцсети

Риелторы в Каспийске выставляют на продажу «болота». Они предлагают клиентам участок, полностью затопленный водой. Уверяют: будущим хозяевам нужно будет просто отсыпать территорию грунтом. Интересно, что цена таких угодий огромная. Агенты по недвижимости просят почти шесть млн рублей.

Многие в соцсетях возмутились: «Риелторы совсем нас за дураков считают? Слов нет – одни эмоции». Вместо сада на таких участках – лягушки и водоросли. А главное – какие приключения ждут будущего владельца. Как только снова пойдут дожди, уверены пользователи, территорию снова затопит, сколько бы песка ты сюда ни отсыпал.

Риелторы в Каспийске продают затопленные участки за шесть млн рублей Видео: соцсети

Другие же спорят: дело здесь вовсе не в том, что агенты по недвижимости обманщики и продают болото – на участке глинистая земля, из-за чего вода долго не уходит. Засыпка в этом случае и правда поможет. Люди приводят в пример поселок Турали, где точно такая же земля, а его уже вовсю застроили домами.

Какое из этих мнений правдивое – выбирать покупателю. Практикующий архитектор Эльдар Мураков в своих соцсетях высказывал мнение, что подобные участки – очень проблемные. Залить фундамент на таких территориях будет стоить баснословных денег.

Плохо пахнущие жижи на участках или ямы, быстро заполняющиеся водой – плохой знак:

«Вам продают скрытое болото. Разворачивайтесь и блокируйте этого риелтора!» – добавлял Эльдар Мураков.

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