Пела «Катюшу», мечтала о мире: ветеран войны ушла из жизни в возрасте 102 лет на Ставрополье

Такой улыбчивой и светлой ветерана войны запомнили на Ставрополье. Фото: соцсети главы Кировского округа.

Печальная новость пришла из Кировского округа Ставрополья. Как сообщил глава муниципалитета Николай Новопашин, вечером 4 июня ушла из жизни последняя в округе ветеран Великой Отечественной войны Вера Яковлевна Лысенко. Ей было 102 года.

Меньше года назад, во время празднования 8 сентября своего 102 дня рождения, Вера Яковлевна пела вместе с волонтерами и школьниками знаменитую фронтовую «Катюшу». В тоже же году, 9 мая, ветеран обратилась к землякам с небольшим пожеланием, главные слова в котором были – «счастья и мира».

100-летний день рождения Вера Яковлевна отмечала в 2023 году. В сотый юбилей ветерана поздравил персональным письмом президент России Владимир Путин.

Свой боевой путь юная Вера начала в 1942 году. Худенькой маленькой девчушке тогда не было еще и 18 лет. До начала войны работала в колхозном детском саду воспитателем. На фронт попросилась добровольцем, закончила курсы радиотелеграфистов и попала в 84-й радиобатальон воздушного наблюдения, с которым прошла фронтовыми дорогами до дня Победы, который встретила в Дрездене. На фронте девушка досконально изучила все типы военных самолётов. Участвовала в освобождении Кавказа, Украины, Польши.

За годы службы она была награждена 12 медалями и орденами. Среди ее наград – медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За оборону Кавказа», «Жукова», орден Отечественной войны II степени, а также памятные знаки «Ветеран 56-й армии» и «Фронтовик 1941–1945 гг.».

После войны девушка вернулась в родную станицу Советскую на Ставрополье работала в районных учреждениях. Семнадцать лет отдала средней школе станицы и до конца жизни любила общаться с подрастающим поколением,

До своего 103-летия Вера Яковлевна не дожила буквально три месяца. Фронтовиков в округе больше не осталось...

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