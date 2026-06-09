«Летающий сапфир» без капли краски: редкая тропическая бабочка Morpho peleides появилась в Нальчике

Бабочку Морфо Пелеида называют «летающий сапфир» за цвет крылышек. Фото: сайт КБГУ

В Ботаническом саду вуза произошло маленькое чудо: на свет появилась одна из самых красивых бабочек мира - Morpho peleides (Морфо Пелеида). Ее еще называют «летающий сапфир» за яркий неоново-синий цвет крылышек. Такие экземпляры редко встречаются даже в крупных мировых коллекциях.

В Нальчик куколки прибыли издалека, с Филиппин. Сотрудники Ботанического сада создали для них идеальный микроклимат, максимально приближенный к условиям тропических лесов. Водится Морфо Пелеида от Мексики до Колумбии, размах её бархатистых крыльев может достигать 20 сантиметров. Но главное в ней не размер, а цвет.

«Ярко-синий, почти неоновый оттенок раскрытых крыльев Морфо Пелеиды – это не результат работы пигментов, их у бабочки нет. Тысячи прозрачных чешуек на крыльях работают как призма: свет попадает на них, преломляется и отражается», - поясняет директор Ботанического сада КБГУ Мурат Бахов.

В полёте бабочка ослепляет своей синевой - это сигнал для партнёра и способ дезориентировать хищника. Но стоит ей сложить крылышки, как происходит настоящее волшебство. Оборотная сторона - буро-коричневая, с чёткими концентрическими «глазками». Морфо мгновенно превращается в сухой лист или кусочек коры. Сядет на ветку и ее не видно, такую хитрую маскировку придумала природа.

Обратная сторона крылышек имитирует кору дерева и делает бабочку незаметной для хищников. Фото: сайт КБГУ

В отличие от большинства дневных бабочек, Морфо Пелеида почти не интересуется цветочным нектаром. В дикой природе они предпочитают сок переспелых фруктов. В Ботаническом саду гостью угощают особым лакомством - медовым сиропом

«Мы разбавляем натуральный мёд водой. Бабочка сама расправляет хоботок, и как только сворачивает его, значит, насытилась», - говорит Мурат Бахов.

Сейчас в теплице Ботанического сада ждут вылупления ещё семи куколок. Они, кстати, разного цвета, а значит, и крылья у будущих бабочек будут различаться по насыщенности синего.

Весь жизненный цикл Morpho peleides - от яйца до взрослой особи - занимает около 115 дней. Однако сама бабочка живёт недолго: от нескольких дней до трёх недель. Так что каждое её появление – редкое и долгожданное событие.

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