Роженица умерла после платного кесарева сечения в Дагестане: врача обвинили в ряде нарушений при операции

Роженица умерла после платной операции в Дагестане, врачу грозит три года тюрьмы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Роженица в Дагестане умерла после кесарева сечения. Дома ее ждали двое детей, на свет появился третий. Семья решилась на платную операцию, но она обернулась страшной трагедией.

В январе 2025 года беременная жительница села Новый Аул попала в больницу. Врачи сразу сказали: родить естественным путем не получится. Так как медицинское обслуживание в населенном пункте не сильно развито, пациентка поехала в Дербент.

На стол к хирургу роженица попала 17 января. Городская больница, операция плановая и совсем не редкая. Более того, за нее заплатили деньги. Но что-то пошло не так с самого начала:

«Обвиняемый, оказывая платные медицинские услуги в родильном отделении Дербентской центральной городской больницы, провел пациентке плановую операцию, в ходе которой допустил нарушения требований клинических рекомендаций и порядка оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении СУ СКР по Дагестану.

Младенец родился здоровый Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

При этом изначально казалось, что все хорошо. Ребенок был здоровый, а мама в нормальном состоянии – только долго отходила от наркоза. Но уже на следующий день пациентке стало плохо. У нее резко поднялась температура. Врачи взяли анализы и выяснили, что у дагестанки заражение крови. Также у нее обнаружили несостоятельный послеоперационный рубец. Он и привел к тяжелым последствиям.

С момента обнаружения заражения началась настоящая борьба за жизнь роженицы. Медики делали все возможное, но спасти женщину не удалось. Родные с самого начала обвинили врачей в халатности. Проверку начали региональные СУ СКР и минздрав. И они нашли предполагаемого виновника.

Одного врача задержали. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Врачу теперь грозит срок Фото: Ольга ЮШКОВА.

«Согласно заключениям проведенных комиссионных судебно-медицинских экспертиз, между ненадлежащим исполнением обвиняемым своих профессиональных обязанностей и наступлением смерти женщины имеется прямая причинно-следственная связь».

Сейчас уголовное дело передали в суд. Если вину врача докажут, за смерть роженицы ему будет грозить всего до трех лет колонии.

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