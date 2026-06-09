«Потребовал снять бюстгальтер»: выпускницы из Дагестана рассказали об унижении на ЕГЭ по математике

Родители потребовали объяснений после инцидента в Махачкале. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

8 июня все одиннадцатиклассники России писали ЕГЭ по математике – один из основных обязательных предметов для получения аттестата. Но не все смогли спокойно пройти в аудиторию и приступить к работе. Чтобы показать свои знания, четырем выпускницам из Дагестана пришлось снять нижнее белье. Об этом рассказали возмущенные родители школьниц одного из лицеев в Махачкале.

По словам местных жителей, проблемы возникли во время прохождения рамки металлоискателя. Сразу четыре одиннадцатиклассницы не могли пройти – они утверждали, что не проносили запрещенные предметы, но устройство все равно продолжало пищать.

Девушки предположили, что проблема в технической неисправности и предложили проверить девочек ручным металлодетектором. Тогда, рассказали выпускницы, вмешался врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

«Яхья Бучаев лично вмешался в процесс допуска и в ультимативной форме потребовал снять элемент нижнего белья (бюстгальтер), ссылаясь на то, что металлическая фурнитура якобы препятствует проходу. Многие девушки, в том числе и я, почувствовали себя крайне неловко и униженно. Вместо того чтобы сосредоточиться на одном из самых важных экзаменов в жизни, пришлось переживать из-за подобных требований и испытывать сильный стресс еще до начала ЕГЭ», – возмутилась одна из девушек.

Возмущенные родители потребовали объяснений: законно ли, этично ли заставлять школьниц писать экзамен без нижнего белья? Но главный вопрос звучал просто и выражал всю растерянность шокированных родителей: «Куда это годится?»

Минобрнауки Дагестана считает, что все происходящее не выходило за рамки регламента проведения ЕГЭ. На следующий день в качестве комментария они выпустили развернутую справку по правилам организации ГИА.

«Присутствие руководителя ведомства в ППЭ связано с осуществлением контроля за соблюдением установленного порядка проведения экзамена как председателя Государственной экзаменационной комиссии Республики Дагестан (ГЭК). Меры по оснащению ППЭ, в том числе в части наличия металлоискателей, в первую очередь направлены на обеспечение безопасности участников», – заявили в пресс-службе минобрнауки Дагестана.

Девушек отказывались пропускать из-за сигнала рамки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В ведомстве отрицают давление на девушек. Они заявляют, что допуск к экзамену проходил в рамках установленных правил. Мол, если рамка пищала – значит выпускницы держали при себе средства связи, калькуляторы, справочники и другие виды шпаргалок. При этом досматривать школьников категорически запрещено – сотрудники обязаны ориентироваться только на сигналы металлоискателя.

«Чувствительность металлоискателей настраивается таким образом, чтобы сигнал появлялся при проходе в ППЭ с мобильными и иными электронными устройствами, но не подавался при наличии незначительных металлических элементов в одежде. Если рамка подает звуковой сигнал, это означает, что устройство среагировало на металл или электронное устройство», – заверили в ведомстве.

В ведомстве развели руками. Мол, ученик, конечно, может отказаться сдать запрещенный предмет. Тогда организатор приглашает руководителя пункта проведения экзамена и члена государственной экзаменационной комиссии(ГЭК), чтобы составить акт о недопуске к экзамену.

Но есть маленький нюанс: в таком случае, чтобы пересдать экзамен, выпускник сможет только если председатель ГЭК даст разрешение. Так и получилось, что не прошедших детектор девушек отвели в отдельную комнату, предложили «исправить проблему» и отправили в аудиторию.

Минобрнауки заявили, что руководство министерства и сотрудники ППЭ вели себя корректно и вежливо, а также руководствовались федеральным и региональным регламентами проведения аттестации. Они заверили, что старались только помочь выпускникам и предотвратить возможные нарушения со стороны школьниц.

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