Ставропольчанке грозит до 15 лет за убийство и расчленение мужа. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Днем 8 марта 2026 года, в Международный женский день, праздник закончился зверским убийством. Ставропольчанка зарезала мужа, а потом, чтобы не попасться правоохранительным органам, расчленила тело и сбросила останки в реку.

Произошло все в селе Новая Деревня, что в Кочубеевском округе Ставрополья. Застолье, алкоголь, пьяная ссора и угроза, что муж вот-вот ее убьет во время драки. Вот что привело местную жительницу на скамью подсудимых:

Орудие преступление. Фото: МВД Ставропольского края

«Начался скандал. Я хватаю нож – и за ним. Говорю: “я тебя сейчас точно убью”. Вот где-то так я его тыкнула [пырнула ножом в спину – Прим.]. Я его толкаю [муж набросился на женщину – Прим.], и он падает. При падении ударился головой об стол», – говорит задержанная следователям.

После падения ставрополец умер. Жена, поняв, что же натворила, не захотела портить себе жизнь. Вместо звонка в полицию и признания она вытащила тело супруга во двор. Там схватила топор и расчленила на множество кусков.

Части тела она раскидала по сумкам. Несколько взяла с собой, остальные, самые тяжелые, – оставила дома. Ничего лучше ставропольчанка не придумала, чем… поехать в Невинномысск на обычной маршрутке.

Началось все с поножовщины. Фото: МВД Ставропольского края

Среди десятков пассажиров она спокойно ехала с пакетами, в которых части убитого мужа. Так она добралась до берега реки Кубань. Большую часть останков она выкинула в воду, другую – прикопала рядом.

Почти месяц убийство оставалось тайной. Но 5 апреля, гуляя возле реки Кубань, толпа подростков заметила странные пакеты. Детское любопытство взяло верх. Оно быстро сменилось ужасом от увиденного. На место вызвали полицию, сотрудники МВД Ставропольского края отдали части тела на экспертизу.

Когда полицейские пришли домой к женщине, все встало на свои места. Фото: МВД Ставропольского края

По ДНК правоохранительные органы узнали, кто был убит. И тут появились вопросы к жене: почему за без малого месяц она молчала о пропаже супруга? Пазл быстро собрался. За женщиной пришли и задержали.

Дома нашли топор и нож в крови, а также не выброшенные части тела. Ставропольчанка отпираться не стала – во всем призналась и рассказала, что случилось в тот злополучный праздничный день.

Задержанная рассказала, как все было. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

«В ходе следствия обвиняемая признала вину в совершенном преступлении, в содеянном раскаялась», – сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

На ставропольчанку возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). По ней фигурантка может получить вплоть до 15 лет колонии. Но если будут весомые смягчающие обстоятельства, суд может вынести более мягкий приговор. Сейчас расследование завершили:

Женщину будут судить по статье об убийстве. Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

«Уголовное дело направлено прокурором в Кочубеевский районный суд для рассмотрения по существу», – уточнили в прокуратуре Ставропольского края.

Ставропольчанка зарезала и расчленила мужа Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю

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