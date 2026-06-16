Заигрались в бандитов: 19-летнего студента застрелили за долг 3,5 тысячи рублей во Владикавказе

Молодому человеку выстрелили в глаз. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В лесу Владикавказа застрелили 19-летнего студента. Казалось бы, такие инциденты должны остаться в далеком прошлом. Бандитские «стрелки», разборки в лесу – все это из лихих девяностых. Но вечером 13 июня в Северной Осетии история повторилась. Парень приехал отдать 3500 рублей, но получил пулю в голову.

Согласно данным следствия, в тот вечер молодой человек с друзьями пришли в назначенное место – лес по улице Кабардинской Владикавказа. Он должен был отдать деньги, которые брал взаймы у знакомых. Но в процессе передачи денег что-то пошло не так.

Между компаниями началась стычка, в ходе которой один из участников «стрелки» выстрелил в голову парню. Осознав, что натворил, он запрыгнул в автомобиль и уехал вместе с остальными членами шайки.

Полицейские быстро узнали о происшествии и сразу устроили погоню. Во Владикавказе был объявлен план «Перехват», по постам ГАИ разошлась ориентировка на автомобиль стрелявших. Сотрудникам полиции были известны личности подозреваемого и всех, кто участвовал в конфликте.

Тем временем пострадавшего везли в больницу. Медики делали все, чтобы спасти его. Но ранение в глаз оказалось серьезным: парень скончался.

По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемым оказался 18-летний парень из города Ардон.

«В настоящее время фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении СУ СКР по Северной Осетии.

Следователи выясняют мотивы убийства. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии. Также на него могут завести уголовное дело за использование огнестрельного оружия

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