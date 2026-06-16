Потерял паспорт и родных во время Чеченской войны: пенсионер из Пятигорска воссоединился с семьей спустя 30 лет разлуки

Пенсионер попал в больницу с множественными рублеными ранами рук и ушибом головного мозга. Фото: минздрав Ставрополья

В Пятигорске медики «собрали» обе руки пожилому мужчине и помогли ему воссоединиться с родными братьями. Родственники встретились спустя 30 лет разлуки. Удивительной историей поделились в пресс-службе ставропольского минздрава.

72-летний пенсионер попал в больницу с множественными рублеными ранами рук и ушибом головного мозга. Врачи осмотрели пациента, обработали травмы и провели противошоковую терапию. Обе руки оказались сильно повреждены – одну пришлось фиксировать гипсом, а на вторую устанавливать аппарат Илизарова.

После оказания помощи специалисты стали оформлять документы и в процессе выяснилось, что у пенсионера их нет. Оказалось, что он потерял паспорт еще во время Чеченской войны и все это время жил без документов. В тот же период мужчина потерял связь с родными. Его супруга с дочерьми и братьями уехали из Чечни.

Семье помогла воссоединиться медсестра. Во время перевязки она пообщалась с пациентом и узнала, что его братья сейчас могут жить в Александровском округе. Девушка связалась с родными, сообщила, что их родственник, которого они не видели много лет, попал в больницу и ему необходима помощь.

Через час у пенсионера зазвонил телефон – это был родной брат. После недолгого диалога родственник приехал в больницу и спустя 30 лет наконец встретил родного человека.

Сообщается, что после окончания лечения пациента заберут к себе домой родственники.

Ранее сообщалось, что врачи детской больницы Ставрополя избавили мальчика от фармакорезистентной эпилепсии, которая сопровождалась постоянными галлюцинациями. В годовалом возрасте ребенок переболел энцефалитом на фоне вирусной инфекции. Осложнение вызвало кровоизлияние в височную долю головного мозга, что привело к развитию редкой болезни. Частота приступов достигала нескольких раз в неделю.

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