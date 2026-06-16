Магомедали Магомаев занимается насечкой всю жизнь. Фото: стоп-кадр видео минтуризма РД

Унцукуль – название этого села, расположенного высоко в горах Дагестана, звучит звонко, как удар молоточком по мельхиоровой пластинке. С XVIII здесь сохраняют невероятное мастерство – орнаментальную насечку металлом по дереву. Ничего подобного нигде в мире больше нет. Дагестанские мастера не используют клей, тончайшую мельхиоровую (иногда серебряную) проволочку вбивают в дерево, где металл держится, как гвоздь.

Издавна унцукульские мастера украшали металлом приклады ружей, рукояти ножей, курительные трубки, трости и предметы обихода. Сегодня производят декоративные вазы, панно, шкатулки, трости, броши. Магомедали Магомаев занимается насечкой всю жизнь. Из-под его рук вышло немало вещей, которые по красоте сравнятся с произведениями искусства.

Изделия унцукульских мастеров - настоящее произведение искусства. Фото: сайт Центра развития туризма и гостеприимства РД

«Почти всю жизнь, с самого детства занимаюсь. От прадеда досталось такое искусство. Орнаментальная насечка мельхиором по дереву. Нигде в мире не повторяется, только в селе Унцукуль в Дагестане», – рассказывает мастер.

Магомедали Магомаев занимается деревом более 30 лет. Он обустроил небольшой цех в своём доме и изготавливает все изделия вручную, включая деревянные заготовки. В качестве материала применяет твёрдые породы дерева: абрикос, орех, кизил, грушу и другие. Сушка дерева – важный этап работы: она может занимать от одного до двух лет.

Мастера не используют клей, тончайшую проволочку точным движением вбивают в дерево. Фото: сайт Центра развития туризма и гостеприимства РД

Процесс создания изделий трудоёмкий и включает несколько этапов: отбор и сушку дерева, заточку на станке, создание орнамента, насечку металлом – обычно это мельхиор, реже – серебро. Затем идет шлифовка, покраска натуральной краской и лакировка. Каждый шаг требует времени, терпения и любви к своему делу. Но есть работы, которые даже для опытного мастера становятся особенными.

Мастер из Унцукуля Магомедали Магомаев рассказывает о самых необычных заказах Видео: соцсети минтуризма РД

«Самая запоминающаяся работа – это ваза высотой метр 18 сантиметров. На нее у меня ушло три года. Сам выточил из бруса дерева на станке, где-то год и два месяца она сушилась, потом началась работа на ней», – рассказывает мастер.

Покупатель на уникальное изделие нашёлся быстро. На эти деньги Магомедали Магомаев поехал в хадж.

А вот другой заказ послужил источником интересных легенд.

«Это был мой первый крупный заказ в 2005 году. Панно – тарелка такая диаметром 70 сантиметров, на нем изображена принцесса Диана. И написано “Принцесса Уэльская Диана. Это получилось удивительно, очень красиво”», – говорит Магомедали Магомаев.

В народе сразу пополз слух, что королевский дом узнал о виртуозном искусстве унцукульских мастеров и заказал такой портрет принцессы. На самом деле заказ был от бизнесмена, но красивая история продолжает жить.

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