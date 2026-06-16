Паранджа не помогла: в Кабардино-Балкарии задержали мужчину, обокравшего 90-летнего писателя

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
«Паранджа скрывает всё». Так думал 43-летний житель села Нарткала в Кабардино-Балкарии, переодеваясь в женский наряд. В таком виде он собирался идти к банкомату, чтобы снять деньги с украденной карты. Но от полиции не скрыться даже в самом продуманном маскараде.
А всё началось с беседы об искусстве. На одном из рынков Нальчика мужчина познакомился с 90-летним писателем. Пенсионер оказался человеком доверчивым, разговорился и пригласил нового знакомого домой, чтобы показать свои рукописи. Пока писатель отвлекся, гость вместо того, чтобы наслаждаться нетленками, начал шарить по ящикам письменного стола. В одном из них нашел накопления радушного хозяина – 325 тысяч рублей и, конечно, присвоил деньги.
Пенсионер не сразу заметил пропажу. А мужчина, вдохновлённый лёгким заработком, решил вернуться и вскоре нанёс новый визит. На этот раз он незаметно прихватил кошелёк, где было 6 тысяч рублей наличными и банковская карта. Пин-код, как назло, был там же.
Теперь главная задача – обналичить деньги так, чтобы не попасться на камеры видеонаблюдения. Мужчина решил перевоплотиться. Позаимствовал у знакомой паранджу и в таком наряде он отправился к банкомату.
План был почти идеальным. Почти. Потому что полицейские всё равно вычислили нечистого на руку гостя.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого в кражах. При обыске у него дома оперативники обнаружили и изъяли часть похищенных денег – 43 тысячи рублей», – рассказали в МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
Мужчина задержан, он находится под стражей, в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Кража». А 90-летний писатель теперь точно запомнит этого «ценителя литературы». И, возможно, посвятит ему отдельный рассказ.
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