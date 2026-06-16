Частный вертолет совершил жесткую посадку в районе Архыза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Частный вертолет «Еврокоптер» совершил жесткую посадку в районе поселка Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесской республике. Инцидент произошел 16 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находился только пилот. Мужчина не пострадал. Пассажиров в вертолете не было.

Сообщается, что незначительные повреждения получил сам вертолет.

Сейчас на месте случившегося работает оперативная служба пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В Минераловодском отделе Западного межрегионального СУ на транспорте СКР организовали проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства устанавливают причины жесткой посадки вертолета:

«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего».

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