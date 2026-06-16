Владикавказ стал судьбоносным местом для Михаила Булгакова

Два этажа, Г-образный план, небольшой дворик, склад на первом этаже, несколько квартир, комнаты в которых сдаются внаем – дом на углу улиц Маяковского и Баллаева (бывшие Слепцовская и Ремесленная) во Владикавказе абсолютно типичен для жилой застройки начала ХХ века. Но от своих краснокирпичных собратьев он теперь отличается: здание внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Дело в том, что в этом доме в переломный момент своей жизни квартировался Михаил Афанасьевич Булгаков (1891, Киев – 1940, Москва).

Планировка здания типична для жилой застройки Владикавказа начала ХХ века. Фото: комитет по охране культурного наследия РСО-Алания

Будущего знаменитого писателя, а тогда – военного врача, мобилизовали в августе 1919 года в Добровольческую армию (созданное в конце 1917 года для борьбы с большевиками основное оперативно-стратегическое объединение Белого движения на Юге) и отправили во Владикавказ. Там он возглавил медицинскую службу 3-го Терского казачьего полка, служил в военном госпитале. Кстати, позже событиям во время Гражданской войны на Северном Кавказе Михаил Афанасьевич посвятил один из первых опубликованных рассказов «Необыкновенные приключения доктора».

В начале 1930 года Красная армия выбила белогвардейцев из города. Но Булгаков остался, он тяжело болел тифом. Через много лет писатель так охарактеризовал ситуацию: «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». А через год в письме к двоюродному брату он признался: «Я запоздал на четыре года с тем, что должен был давно начать делать – писать».

За следующий год Булгаков успевает поработать в ежедневной беспартийной политической и литературно-общественной газете «Кавказ», написать несколько успешных пьес для театров Владикавказа и Грозного («Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Парижские коммунары», «Самооборона», «Сыновья муллы») и создать Народную драматическую студию, привлекая к занятиям в начинающих осетинских актеров из кружка Беса (Бориса) Тотрова, чтобы всячески способствовать развитию осетинского национального театра.

Дом, где жил Булгаков, находится на углу улиц Маяковского и Баллаева (бывшие Слепцовская и Ремесленная). Фото: комитет по охране культурного наследия РСО-Алания

В мае 1921 года Булгаков из-за голода и безденежья решает уехать из Владикавказа, о чем можно прочитать в его автобиографическом произведении «Богема».

Памятная доска на доме, где жил писатель, появилась в 2011 году, к 120-летию со дня его рождения.

«Единственный документально подтвержденный адрес проживания писатель упоминает в письме к брату, К. П. Булгакову. Письмо датировано 1 февраля 1921 года: "Я живу в скверной комнате на Слепцовской улице, д. № 9, кв. 2. Жил в хорошей, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе. Уеду из Владикавказа летом или весной"», – рассказали в пресс-службе Комитет по охране культурного наследия Северной Осетии.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

В первой редакции романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» персонаж Гарася Педулаев, в итоговой версии превратившийся в Степу Лиходеева, был «выброшенный неведомой силой» из Москвы во Владикавказ.

Фото на обложке – Владимир ВЕЛЕНГУРИН, Музей Булгакова в Москве / комитет по охране культурного наследия РСО-Алания