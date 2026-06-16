Ставропольцы жалуются на ПВЗ: что делать, если обратно товар не принимают, рассказали в краевом Роспотребнадзоре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Всё чаще ставропольцы жалуются: в пунктах выдачи заказов отказываются принимать товар обратно. Неважно, в чем причина: дефект, не тот размер, не подошёл по цвету. Сотрудник ПВЗ разводит руками: «Мы не принимаем». А ведь недавно всё было наоборот, и возврат казался простым.
Как быть в такой ситуации и куда бежать, объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Пункт выдачи заказов – это посредник между покупателем и маркетплейсом. Он не продаёт товар, а только выдаёт и принимает заказы. Отношения между ПВЗ и покупателем законом о защите прав потребителей напрямую не регулируются. Всё строится на договорах между самим маркетплейсом и владельцем пункта.
Но это не значит, что ПВЗ может делать что хочет. У него есть чёткие обязанности: принимать товар от поставщика, хранить его, выдавать покупателю, обеспечивать примерку (если есть кабинка) и – да, принимать возвраты.
Деятельность ПВЗ регулируется общими нормами гражданского законодательства, а также договорами, содержащими в себе условия сотрудничества, которые заключаются между маркетплейсом и собственниками пунктов выдачи.
«Можно назвать несколько прав и обязанностей пунктов, в частности: принимать товары от поставщика согласно договору поставки, хранить товары, соблюдая условия хранения, указанные поставщиком. До тех пор, пока покупатель не забрал свой заказ с ПВЗ, ответственность за его сохранность лежит на его сотрудниках!» – рассказывают специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
По закону вы можете отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после. Но только если товар надлежащего качества, сохранены его внешний вид и потребительские свойства. Если товар бракованный – права шире: вы вправе требовать замены, возврата денег или ремонта.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Проблема в том, что сотрудники ПВЗ иногда отказывают в приёмке, ссылаясь на то, что покупатель не осмотрел товар на месте. Мол, почему не проверили сразу?
Специалисты Роспотребнадзора советует одно: осматривайте товар в ПВЗ до того, как забрали. В присутствии сотрудника проверьте внешний вид, комплектацию, работоспособность, если возможно. Это снизит риск спора позже.
Если недостатки обнаружились уже дома, а ПВЗ отказывается принимать товар обратно, не отчаивайтесь. Для начала обратитесь с письменной претензией к продавцу либо маркетплейсу. Если маркетплейс не отвечает или отказывает – суд. Да, это небыстро, но это единственный способ разрешить спор, если добровольно проблему не решили.
На сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю указаны контакты для обращений:
- Бесплатная горячая линия (круглосуточно) - 8-800-555-49-43
- Приёмная Управления Роспотребнадзора по СК - 8 (8652) 28-11-56 (пн–пт с 9:00 до 13:00)
- Онлайн-обращение - https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/
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