Ставропольцы жалуются на ПВЗ: что делать, если обратно товар не принимают, рассказали в краевом Роспотребнадзоре

Покупки на маркетплейсах стали неотъемлемой частью нашей жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Всё чаще ставропольцы жалуются: в пунктах выдачи заказов отказываются принимать товар обратно. Неважно, в чем причина: дефект, не тот размер, не подошёл по цвету. Сотрудник ПВЗ разводит руками: «Мы не принимаем». А ведь недавно всё было наоборот, и возврат казался простым.

Как быть в такой ситуации и куда бежать, объяснили в Управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Пункт выдачи заказов – это посредник между покупателем и маркетплейсом. Он не продаёт товар, а только выдаёт и принимает заказы. Отношения между ПВЗ и покупателем законом о защите прав потребителей напрямую не регулируются. Всё строится на договорах между самим маркетплейсом и владельцем пункта.

Но это не значит, что ПВЗ может делать что хочет. У него есть чёткие обязанности: принимать товар от поставщика, хранить его, выдавать покупателю, обеспечивать примерку (если есть кабинка) и – да, принимать возвраты.

Деятельность ПВЗ регулируется общими нормами гражданского законодательства, а также договорами, содержащими в себе условия сотрудничества, которые заключаются между маркетплейсом и собственниками пунктов выдачи.

«Можно назвать несколько прав и обязанностей пунктов, в частности: принимать товары от поставщика согласно договору поставки, хранить товары, соблюдая условия хранения, указанные поставщиком. До тех пор, пока покупатель не забрал свой заказ с ПВЗ, ответственность за его сохранность лежит на его сотрудниках!» – рассказывают специалисты Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

По закону вы можете отказаться от товара до его получения или в течение семи дней после. Но только если товар надлежащего качества, сохранены его внешний вид и потребительские свойства. Если товар бракованный – права шире: вы вправе требовать замены, возврата денег или ремонта.

"Эх, хорош чайник, только цвет не тот пришел" Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблема в том, что сотрудники ПВЗ иногда отказывают в приёмке, ссылаясь на то, что покупатель не осмотрел товар на месте. Мол, почему не проверили сразу?

Специалисты Роспотребнадзора советует одно: осматривайте товар в ПВЗ до того, как забрали. В присутствии сотрудника проверьте внешний вид, комплектацию, работоспособность, если возможно. Это снизит риск спора позже.

Если недостатки обнаружились уже дома, а ПВЗ отказывается принимать товар обратно, не отчаивайтесь. Для начала обратитесь с письменной претензией к продавцу либо маркетплейсу. Если маркетплейс не отвечает или отказывает – суд. Да, это небыстро, но это единственный способ разрешить спор, если добровольно проблему не решили.

Куда обращаться, если ПВЗ не принимает товар обратно

На сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю указаны контакты для обращений:

- Бесплатная горячая линия (круглосуточно) - 8-800-555-49-43

- Приёмная Управления Роспотребнадзора по СК - 8 (8652) 28-11-56 (пн–пт с 9:00 до 13:00)

- Онлайн-обращение - https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/

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