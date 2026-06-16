Жителя Ставрополья задержали за убийство соседки в месть за отравленного котенка. Фото: СУ СКР по СК

«Бармалея мне отравила», – с печалью говорит на допросе житель города Новоалександровска, что на Ставрополье. За убитого котенка с такой кличкой он задушил 67-летнюю соседку. И непонятно, от чего задержанному грустно больше – за расправу над пенсионеркой, что ему грозит большой срок или печалится о гибели домашнего питомца.

Убийство произошло утром 9 июня. 43-летний ставрополец узнал, что его котенка Бармалея убили. Причем явно отравили. Он сразу подумал, что это дело рук соседки. Пошел разбираться, и это оказалось правдой:

На допросе задержанный все рассказал. Фото: СУ СКР по СК

«Прихожу, говорю: “Ты зачем мне животное потравила?”. А она мне на что ответила: “Я травила в своем дворе”. Тут я не выдержал, взорвался. Перепрыгнул через забор и набросился на нее».

Пенсионерка начала бороться с мужчиной, но проиграла. Сосед схватил первую попавшуюся под руку веревку и начал душить. Остановился лишь тогда, когда женщина умерла. Гнев спал, на смену ему пришло осознание преступления.

Мужчина перепрыгнул через забор и напал на соседку. Фото: СУ СКР по СК

«Желая скрыть следы совершенного преступления, мужчина сжег веревку и одежду, в которой находился», – рассказали в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Только это не помогло. Об убийстве быстро узнали правоохранительные органы. Под подозрения попал сосед убитой пенсионерки. Долго он не сопротивлялся и вовсе признался, рассказал, как все было.

Вещи мужчина сжег, но от задержания это не спасло. Фото: СУ СКР по СК

Сейчас на 47-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Месть за котенка может стоить ему 15 лет свободной жизни. Пока что фигуранта отправили в СИЗО.

Житель Ставрополья задушил соседку за убитого котенка Видео: СУ СКР по СК

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