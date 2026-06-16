Не спал всю ночь – мучился от боли: покалеченного собаками кота спасла жительница Каспийска

Накануне утром жительница Каспийска заметила на улице израненного кота. Фото: соцсети

Накануне утром жительница Каспийска заметила на улице израненного кота. Неравнодушная девушка забрала его домой, накормила. Но животному нужна была квалифицированная помощь. Кот не спал всю ночь – видно было, что ему больно.

Утром девушка приняла решение отвезти котенка в ветеринарную клинику. Врачи сразу принялись оказывать срочную помощь – случай, как оказалось, тяжелый. Медики побрили раненое место, тщательно почистили рану. И здесь открылось страшное: под шерстью были не просто раны, а личинки мух, которые буквально засели в животное.

Выяснилось, что кот пострадал от укусов собак. Они, видимо, напали на него на улице. Если бы девушка просто оставила животное на улице, котенок вряд ли бы смог выжить.

Ветеринары говорят, что кот молодой. Парадокс, что при таких травмах он чист – ни блох, ни клещей врачи на нем не обнаружили. Возможно, животное – домашнее.

Сейчас котенку нужны покой, тепло и своевременный уход Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас котенку нужны покой, тепло и своевременный уход. Он должен спокойно спать, набираться сил, есть и принимать лекарства. Но в клинике условий для его содержания нет – шерстяному пациенту нужна обычная квартира и люди, которые смогут о нем позаботиться.

Девушка, которая привезла кота в клинику, пообещала взять все расходы на себя. Желающих помочь оказалось много. В социальных сетях люди стали писать, что могут забрать животное к себе на период реабилитации. Некоторые предлагают материальную помощь. Котенок точно в беде не останется.

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