Главарю банды на данный момент 60 лет, группировка пугала бизнесменов в республике на протяжении девяти лет. Фото: стоп-кадр СКР РФ по Ингушетии.

В Ингушетии пятерых мужчин одной семьи подозревают в создании банды и нападении на бизнесменов. Один из эпизодов, за который они были задержаны – вымогательство у местного предпринимателя 15 миллионов рублей, либо принадлежавшего ему коммерческого объекта стоимостью 27 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе СКР по Ингушетии, сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, в июле 2017 года 60-летний житель республики создал устойчивую вооружённую группу (банду), в которую привлек четверых местных жителей, – говорится в сообщении следкома. – Созданная преступная группа характеризовалась распределением ролей между участниками, использованием оружия, а также систематическим совершением нападений на граждан и организации. Членов банды между собой связывали родственные связи, благодаря которым между ними существовала тесная взаимосвязь».

В Ингушети задержали родственников-членов вооруженной до зубов банды

На кадрах видеоролика, который оперативники сняли в день задержания, можно увидеть поистине роскошный дворец с богатым внешним и внутренним содержанием. А еще – огромное количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Визит правоохранителей стал полной неожиданностью для членов банды. Фото: стоп-кадр СКР РФ по Ингушетии.

Судя по видео, внезапное вторжение правоохранителей в масках и при полной амуниции повергло живущих во дворце бандитов в шок. Кого-то взяли в дверях, кого-то – прямо в роскошной спальне, полураздетого и взъерошенного. Уже в ходе воспитательной беседы они выдали все тайники и места, где хранили оружие. Все это оперативники аккуратно разложили, сфотографировали и задокументировали. Это – улики, с помощью которых члены банды на протяжении как минимум девяти лет запугивали своих оппонентов – местных предпринимателей, у которых водились деньги.

«В феврале 2022 года члены банды прибыли к потерпевшему, где, демонстрируя огнестрельное оружие и высказывая угрозы применения насилия, потребовали у собственника передать им права на коммерческий объект. Впоследствии члены указанной банды неоднократно угрожали применением насилия в отношении потерпевшего и членов его семьи, требуя передачи прав на коммерческий объект недвижимости стоимостью 27 миллионов рублей либо выплату денежных средств в размере 15 миллионов рублей», – рассказали в следственном комитете республики.

Пока неизвестно, нет ли на совести задержанных убийств, ведется следствие. Следователи возбудили уголовное дело по статье о создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а также по статье об участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях.

Полный дом оружия и боеприпасов нашли в комнатах роскошного дворца, где жила семья. Фото: стоп-кадр СКР РФ по Ингушетии.

При этом ранее в отношении этих же фигурантов возбуждались уголовные дела по статьям о вымогательстве, то есть требовании передачи чужого имущества или права на имущество под угрозой применения насилия в целях получения имущества в особо крупном размере, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также взрывных устройств, покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, покушении на убийство, нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица. Теперь все эти уголовные дела соединены в одно производство.

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