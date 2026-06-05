От детских до «черных»: 8 новых трасс появится на Эльбрусе

Новые маршруты подойдут для детей и взрослых с разным уровнем подготовки Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кабардино-Балкарии решили оборудовать на южном склоне Эльбруса 8 новых горнолыжных трасс общей протяженностью 12 км. Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и выдала положительное заключение.

Сейчас на курорте 10 трасс:

«Зеленые», легкие. Для начинающих лыжников и сноубордистов всех возрастов. Их две – Saby park (детский учебный склон с траволатором и ограждением по периметру) и №3 протяженностью 300 м и с перепадом высот в 30 м.

«Синие», средние. Для тех, кто уверенно чувствует себя на склоне и готов совершенствовать катание. Протяженность и перепад трасс следующие: №1 – 2459 м/650 м, №5 – 2081 м/500 м, №10 – 2459 м/650 м.

«Красные», сложные. На них открывается захватывающий вид на горы и вечные ледники, но чтобы попасть сюда, надо быть опытным райдером. Протяженность трасс (№2, 4, 6, 7, 9) – от 1515 м до 2117 м, перепад высот – от 265 м до 650 м.

Теперь же на Эльбрусе откроют и «черные» маршруты для экстремалов с идеальной техникой.

«Будет оборудовано восемь трасс для горнолыжного спорта и сноуборда, разной категории сложности, подходящие как для детей и новичков, так и для профессионалов – EP16, EP18, EP19, EP20, EP21, EP22, EP24, EP25. Самая длинная из них – EP19, около 3,6 км длиной и шириной до 46 м», – рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Ольга Чихичина.

ЕР21 – это «зеленая» трасса, ЕР16 и ЕР19 – «синие», ЕР20 и ЕР25 – «красные», ЕР18, ЕР22 и ЕР24 – «черные».

В Главгосэкспертизе подчеркивают, что особое внимание в проекте уделяется безопасности:

«Запроектированы мероприятия по инженерной защите от лавин, оползней, селей. Границы безопасного катания будут четко обозначены и оснащены ориентирами, хорошо видимыми при сложных погодных условиях. На особо опасных участках трасс появятся заградительные и разделительные сетки. Препятствия, которые невозможно убрать, закроют сетками и защитными матами».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Активное строительство ведется и в Архызе. Там, чтобы разгрузить туристический поселок «Романтик», введут вторую линию канатных дорог в деревнях «Лунная Поляна» и Дукка. Уже ведется устройство фундаментов. Также среди стратегических задач – увеличение протяженности горнолыжных трасс на 30 км к 2030 году.