Инвестиции в туризм, IT и логистику: губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров о главных соглашениях на ПМЭФ-2026

Владимир Владимиров посетил открытую студию Радио «Комсомольская правда». Фото: Алексей ПОСНИКОВ.

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум - одна из крупнейших деловых площадок мира. В 2026 году ПМЭФ собрал около 20 тысяч участников более чем из 130 стран и территорий. Среди гостей - главы государств и международных организаций, руководители регионов, представители крупнейших российских и зарубежных компаний.

Делегацию Ставропольского края возглавил губернатор Владимир Владимиров. Он посетил открытую студию Радио «Комсомольская правда», которая все эти дни работает на площадке форума, и ответил на вопросы журналистов.

О планах на форум и новых партнёрах

- Владимир Владимирович, вы уже не первый год приезжаете на ПМЭФ. Какие планы возлагаете на форум в этом году и с какими регионами планируете заключить соглашения?

- Этот форум для Ставропольского края несёт определённую новизну: в этом году 90% наших соглашений - с новыми партнёрами. Например, с крупным банком России мы продолжаем сотрудничество в части развития IT-сферы. Как вы знаете, мы запустили бесплатную школу цифровых технологий «Школу21», единственную в России, построенную с нуля.

Также в повестке - Фонд поддержки молодых предпринимателей, системы мониторинга и прогнозирования на основе искусственного интеллекта

Приятно, что очень много новых компаний - 90% - становятся нашими партнёрами. Мы привлекаем свежие силы в край, и это, мне кажется, залог нашего дальнейшего развития.

- А какие-то коммерческие истории можете подсветить?

- Знаете, они все коммерческие. Фонд поддержки молодых предпринимателей, как мы полагаем, в этом году поддержит порядка 70 проектов - это около 700 миллионов рублей. Другой инвестор вложил в край уже порядка 42 миллиардов рублей. Один из банков, мы предполагаем, поддержит наш знаменитый проект «Производство бананов в Ставропольском крае», а это порядка 17 миллиардов рублей.

Это вливание в экономику позволит нам уже на будущем форуме обновлять новые соглашения.

Ставропольскую делегацию возглавил губернатор Владимир Владимиров. Фото: соцсети главы края

Зеленая энергетика и польза санкций

- Какие соглашения, подписанные на ПМЭФ в прошлом году, уже получили реальное воплощение?

- Наверное, самый значимый инновационный проект - развитие зелёной энергетики. Благодаря Питерскому форуму мы стали лидерами в этой сфере в Российской Федерации. Это практически 1 гигаватт произведённой зелёной энергии. В этом году закладываем ещё одну ветростанцию и ещё одну станцию солнечной генерации.

В прошлом году подписывали соглашение по развитию города-курорта Кисловодска. Сегодня в санаторно-курортное дело уже инвестировано 12 миллиардов. С одним нашим партнером мы предполагали развитие большой локации в городе-курорте Кисловодске. Также планировали развитие селекционного центра, генетического центра по производству и созданию новых пород баранов.

Сегодня селекционный центр работает - 2 миллиарда рублей. Мы также развиваем строительство небольших домиков для отдыха в рамках 141-го постановления.

Нулевых соглашений у нас нет. Мы встречались с послами арабских стран - сегодня 40% экспорта нашей мясожировой продукции уходит на Ближний Восток. Думаем, что овощи закрытого грунта тоже пойдут на экспорт.

- Это показатель качества.

- Я думаю, это, в первую очередь, потребность. И огромное спасибо европейским санкциям: когда нас с одного рынка убрали, появилась продукция, востребованная на всех рынках. Потому что, например, аудит в Китае по поставке воды очень сложно пройти. Но Ставропольский край проходит его спокойно.

Форум – это та площадка, где собрались все заинтересованные. Это хорошая возможность в сжатый срок встретиться с нужными людьми, постоянные встречи, обсуждения, подписание соглашений. Например, сегодня с утра мы подписали уже три.

Почему инвесторы выбирают Ставрополье

- В последние годы инвесторы начали проявлять активный интерес к экономике Ставропольского края. Можете рассказать нашим слушателям, в чем инвестиционная привлекательность региона?

- Всё развивается эволюционно. Стандартные институты развития предпринимательства у нас действуют неплохо. Наш фонд микрофинансирования - третий в России. Фонд поддержки предпринимательства входит в десятку. По качеству работы институтов развития Ставрополье входит в десятку лидеров страны.

Дополнительно мы перешли к практике, которую нам помогло внедрить правительство, когда бюджетные кредиты из федерального бюджета мы стали превращать в поддержку предпринимательства. Не секрет, что предприниматель вкладывается в ту работу, которая будет приносить деньги. Дорогу подвести, водовод построить, электроэнергию подключить - это очень накладно. Поэтому мы договорились с предпринимателями: они формируют инженерную инфраструктуру, а мы выкупаем её по себестоимости. И мы очень помогли, в первую очередь агломерациям: Невинномысску, Будённовску, санаторию на Кавказских Минеральных Водах. Благодаря этому Невинномысск стал крупнейшим логистическим хабом на юге России. Сейчас там есть всё необходимое для логистики, и мы достраиваем последний элемент: хранение, фасовку и переработку продукции садоводства.

И ещё один совет: в Ставропольском крае добропорядочный инвестор может без торгов бесплатно получить земельный участок любой площади. Мы выдавали участки и по пять, и по семь тысяч гектаров. Наш краевой земельный фонд - порядка 1,8 миллиона гектаров. Это большой инвестиционный потенциал.

Сейчас у нас выстраиваются отношения с белорусскими партнёрами: в Михайловске будет мультимодальный центр, а затем - производство. Мы очень хотим стать ещё и машиностроительным регионом.

Кадры, которые все решают

- Создаются новые предприятия. Как обстоят дела с рабочими местами?

- С кадрами большая сложность. Экономика, благодаря правительству, решениям президента, конечно, разогналась. В пандемию ковида, это 2022 год, у нас было 113 тысяч безработных, сегодня - 370 человек на два миллиона работающих. Это минимальная цифра.

И, конечно, благодаря развитию экономики, мы получили дефицит кадров. Решаем очень просто, старыми «дедовскими» методами: целевые наборы, оплата из краевого бюджета для детей, чтобы все желающие могли отучиться.

В ставропольских сузах увеличили число бюджетных мест по востребованным направлениям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание уделяем тем, чья работа связана с бюджетной сферой, особенно врачи и учителя. Сейчас мы приняли решение, что на последних курсах мы будем платить стипендию 30 тысяч из краевого бюджета под обязательство вернуться в регион.

Кроме того, мы на три тысячи увеличили число бюджетных мест в наших колледжах, техникумах, в учреждениях среднего профобразования именно по реальному сектору экономики. Это машиностроение, туризм, автомеханики, сварщики, токари - то есть те специальности, которые сегодня очень сильно востребованы и буквально съедаются рынком Ставрополья. Уверен, что такие наши инициативы позволят уменьшить этот дефицит кадров.

На Ставрополье едут не только «кефирники»

- Ставрополье ассоциируется у жителей России как край бальнеологического отдыха. Но время идет, все развивается, и туризм тоже. Как сегодня выглядит туризм в регионе?

- Отрадно, что туризм молодеет. Раньше был стереотип: «кефирники», утренние обследования… Сейчас средний возраст туриста приближается к 30 годам. Сохранилась и советская традиция: есть люди, которые по 25–30, а некоторые и по 40 лет ежегодно приезжают в край.

В 2013 году в туризм не вкладывали вообще ничего. А в этом году мы пробиваем планку в 41 миллиард рублей инвестиций. Косвенный показатель, но он говорит о том, что инвестор уверен: создаваемые места отдыха будут востребованы.

В России каждый четвёртый, кто оздоравливается, делает это именно в Ставропольском крае. То есть, 25% людей едут за здоровьем на Кавказские Минеральные Воды. Ну и, конечно же, инструменты поддержки – был курортный сбор, сейчас курортный налог – позволяют нам поддерживать инфраструктуру городов-курортов в достойном состоянии. Появились новые локации, новое направление - спортивный туризм. Прекрасная погода и воздух, люди хотят бегать, развиваться спортивно. Это становится отдельным трендом развития нашего туризма.

25% людей едут за здоровьем на Кавказские Минеральные Воды. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Что бы вы порекомендовали жителям России обязательно посмотреть или попробовать на Ставрополье?

- Во-первых, гастротуризм. Ставрополье - многонациональный регион, и это отражается на кухне. Во-вторых, бальнеология: воздух, вода, тамбуканская грязь. Это потрясающе. В-третьих, места, связанные с людьми, известными всему миру: Лермонтов, Пушкин, Толстой, Шаляпин. Всё это представлено в музеях, в местах, где они бывали.

Отдельное направление - агротуризм: посещение ферм, выпасов, полей. Это другой набор ощущений, неожиданный, но очень востребованный. Это направление сегодня пользуется большим успехом. За прошлый год более 500 тысяч человек выбрали агротуризм и мы видим, что эта цифра растет. За пять лет цифра выросла с 12 тысяч почти в 50 раз.

- Владимир Владимирович, спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию.

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