Лето пришло на Ставрополье: в выходные ожидаются жара до +30 градусов и кратковременные осадки

В Ставропольский край наконец пришла летняя погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольский край наконец пришла летняя погода. В ближайшие дни синоптики обещают до +30 градусов. Сильных осадков не ожидается – местами пройдут дожди, но кратковременные. Ветер тоже будет спокойным – отличная возможность провести время с семьей на природе.

Так, в пятницу столбики термометров по краю поднимутся до +25…+30 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость западного ветра составит 5-10 м/с. В столице региона до +27 градусов и небольшие осадки вечером – с 18 до 19 часов.

В субботу, 6 июня, ночью – до +16, днем – до +28. Как сообщают специалисты краевого гидрометцентра, теплая погода будет сопровождаться небольшими кратковременными осадками. Ветер северный – до 5-10 м/с. В Ставрополе ночью температура воздуха составит +15 градусов, а днем – +25.

В течение всей следующей недели на Ставрополье будет солнечно и тепло Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Ночью в воскресенье столбики термометров опустятся до +16 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов. Кратковременные дожди с грозами продолжатся. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В региональном центре от +14 ночью до +25 днем и без осадков! В течение суток ожидается солнечная погода.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в течение всей следующей недели на Ставрополье будет солнечно и тепло. Дожди вернутся в регион только к пятнице, но температура воздуха при этом будет комфортной. Сильного ветра тоже не прогнозируют.

Напомним, в выходные в Ставрополе пройдут первые летние ярмарки выходного дня. Местные жители и гости города смогут купить свежие овощи, ягоды, зелень и другую продукцию местных производителей. В субботу торговая площадка будет работать на улице Васильева, 35/1, а в воскресенье – на площади 200-летия.

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