Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Лето – самое благоприятное время для активной жизни насекомых. К сожалению, некоторые из них не только очень больно кусают и жалят, но и могут быть опасны.
Комары, слепни, блохи и клопы прокусывают кусаю кожу и высасывая кровь. При этом они впрыскивают слюну, содержащую обезболивающие и антикоагулирующие вещества.
Пчелы, осы, шершни и шмели очень больно жалят. Дело в том, что через их жало в тело человека поступает яд.
От того, какое насекомое напало, зависят первая помощь и дальнейшие действия.
Как рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора, самое важное, что нужно сделать при ужаливании пчелой, – это немедленно удалить жало из ранки. Ведь чем дольше оно находится в коже, тем больше яда успевает поступить в организм.
Удалять его лучше всего пинцетом, не надавливая, чтобы не раздавить ядовитый мешочек. После удаления жала ранку необходимо тщательно промыть водой с мылом и обработать любым антисептиком.
При укусе осы или шершня жала в ранке не остается, но яд все равно попадает в кожу, поэтому промывание и дезинфекция также обязательны.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Следующий шаг – уменьшение отека и болевых ощущений. К месту укуса рекомендуется приложить холодный компресс. Если боль сильная, можно принять обезболивающее средство.
При зуде, который часто возникает после укусов комаров и мошек, помогают антигистаминные мази и таблетки. Но помните, что любые лекарственные средства следует принимать только в соответствии с инструкцией и с учетом индивидуальных противопоказаний.
Если у вас нет специальных экстренных препаратов, а организм отреагировал сильной аллергической реакцией, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До приезда врачей нужно принять горизонтальное положение с приподнятыми ногами и повернутой набок головой, ослабить давящую одежду, приложить холод к месту укуса.
Кроме аллергических реакций, укусы насекомых могут приводить к бактериальным осложнениям. Поэтому место укуса нельзя чесать, а при первых признаках воспаления, необходимо обратиться к врачу.
Профилактика укусов насекомых включает несколько простых правил:
– отправляясь на природу, выбирайте одежду светлых тонов, максимально закрывающую тело;
– используйте репелленты, нанося их на открытые участки кожи и одежду согласно инструкции;
– избегайте использования сладких и цветочных ароматов парфюмерии, которые привлекают пчел и ос;
– на природе держите еду и напитки в закрытой посуде;
–не ходите босиком по траве, где могут быть пчелы, и не приближайтесь к обнаруженным гнездам шершней и ос;
– если насекомое село на кожу, не делайте резких движений и не пытайтесь его прихлопнуть, спокойно стряхните его или просто подождите, пока оно улетит.
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