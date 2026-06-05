Ставропольцам рассказали, как защититься от клещей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лето – самое благоприятное время для активной жизни насекомых. К сожалению, некоторые из них не только очень больно кусают и жалят, но и могут быть опасны.

Комары, слепни, блохи и клопы прокусывают кусаю кожу и высасывая кровь. При этом они впрыскивают слюну, содержащую обезболивающие и антикоагулирующие вещества.

Пчелы, осы, шершни и шмели очень больно жалят. Дело в том, что через их жало в тело человека поступает яд.

От того, какое насекомое напало, зависят первая помощь и дальнейшие действия.

Как рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора, самое важное, что нужно сделать при ужаливании пчелой, – это немедленно удалить жало из ранки. Ведь чем дольше оно находится в коже, тем больше яда успевает поступить в организм.

Удалять его лучше всего пинцетом, не надавливая, чтобы не раздавить ядовитый мешочек. После удаления жала ранку необходимо тщательно промыть водой с мылом и обработать любым антисептиком.

При укусе осы или шершня жала в ранке не остается, но яд все равно попадает в кожу, поэтому промывание и дезинфекция также обязательны.

При зуде помогают антигистаминные мази и таблетки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следующий шаг – уменьшение отека и болевых ощущений. К месту укуса рекомендуется приложить холодный компресс. Если боль сильная, можно принять обезболивающее средство.

При зуде, который часто возникает после укусов комаров и мошек, помогают антигистаминные мази и таблетки. Но помните, что любые лекарственные средства следует принимать только в соответствии с инструкцией и с учетом индивидуальных противопоказаний.

Если у вас нет специальных экстренных препаратов, а организм отреагировал сильной аллергической реакцией, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До приезда врачей нужно принять горизонтальное положение с приподнятыми ногами и повернутой набок головой, ослабить давящую одежду, приложить холод к месту укуса.

Кроме аллергических реакций, укусы насекомых могут приводить к бактериальным осложнениям. Поэтому место укуса нельзя чесать, а при первых признаках воспаления, необходимо обратиться к врачу.

Профилактика укусов насекомых включает несколько простых правил:

– отправляясь на природу, выбирайте одежду светлых тонов, максимально закрывающую тело;

– используйте репелленты, нанося их на открытые участки кожи и одежду согласно инструкции;

– избегайте использования сладких и цветочных ароматов парфюмерии, которые привлекают пчел и ос;

– на природе держите еду и напитки в закрытой посуде;

–не ходите босиком по траве, где могут быть пчелы, и не приближайтесь к обнаруженным гнездам шершней и ос;

– если насекомое село на кожу, не делайте резких движений и не пытайтесь его прихлопнуть, спокойно стряхните его или просто подождите, пока оно улетит.

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