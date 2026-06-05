Троих медведей спасли из ужасных условий. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

Скандальный живодерский зоопарк в Дагестане почти опустел. Животные в нем годами страдали от антисанитарии, голода, грязи, отсутствия света и постоянных болезней. Оттуда удалось спасти троих медведей.

То, что увидели волонтеры, когда наконец добрались до животных, подтвердило худшие опасения. Два медвежонка – маленькие, худые, шерсть в грязи – сидели буквально в карцере. Еще один крупный медведь томился отдельно.

Зоозащитники вспоминают первый раз, когда оказались в зоопарке. Тогда они забирали страдающих от кожных заболеваний и ужасного ухода львов. Несчастные медведи смотрели вслед волонтерам, безмолвно умоляя о спасении.

Но организация перевозки диких животных на большие расстояния – дело не быстрое. Медведи остались в плену еще на два месяца. Несмотря на все препятствия, их все же удалось забрать. Двух медведей – самца и самку – загрузили в отдельную перевозку. Еще одного самца в другую.

Медведи взглядом умоляли волонтеров о спасении. Фото: стоп-кадр видео зооцентра «Дино»

«Медведи себя ведут спокойно. Бывало, местами немножечко буянили, но это урегулировалось. У нас медведица, ее брат, и отдельно – самый крупный медведь. Он, на удивление, самый спокойный. Нам вообще сказали: “Они выйдут 100%, вы не доедете”. Также говорили нам со львами. Ну, я уверен, что мы доедем», – рассказал зоозащитник, занимающийся перевозкой.

Медведи отправятся в тот же центр реабилитации диких животных, в который отправили спасенных два месяца назад львов – зооцентр Дино. Теперь этих бедолаг ждет долгая реабилитация в нормальных условиях, подальше от бетонных стен и грязи.

Напомним, подпольный зоопарк в Дагестане открылся для общественности в 2024 году. Зоозащитники вышли на него по следу маленького львенка, которого водили по побережью Каспийского моря на цепи. Измученного детеныша использовали как реквизит для фотографий, не лечили и не давали правильной еды.

Именно после изъятия первого львенка сотрудники правоохранительных органов вышли на целый приют, в котором собирали животных под видом спасения больных и нуждающихся в крове. На деле же их использовали, водили в приют экскурсии, а некоторые пары диких кошек содержали для разведения и продажи детенышей – что категорически запрещено на территории России.

После того, как страшная правда о зоопарке вскрылась, на него обрушились проверки от природоохранной прокуратуры. Волонтеры рассказывали, что даже видавших разное сотрудников Росприроднадзора ужаснули условия, в которых содержали животных.

С 2024 года из подпольного зоопарка вывезли более 44 особей диких животных. В том числе волки, белоголовые сипы, беркут, питоны, анаконды, удав, макаки, сервал, филины и лисы. В ловушке оказались даже краснокнижные белоголовые сипы.

Из тесных клеток смогли спасти не всех. На территории зоопарка остались лисы, волки, енотовидная собака и дикобразы. Вероятно, зооволонтеры будут делать еще один рейс, чтобы забрать остальных пленников.

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