Малышка ничем не отличается от своих сверстников. Фото: стоп-кадр видео соцсети Перинатальный центр КБР

Есть такие пупсики, которые помещаются на ладони. А теперь представьте, что это настоящий ребёнок. Именно такой крошечной, с экстремально низкой массой тела - всего 980 граммов - родилась Мирослава. Это настоящее чудо, которое произошло благодаря маме, которая не сдалась, и врачам, которые не отступили.

Жительница Кабардино-Балкарии Карина долгое время болела волчанкой. Болезнь эта коварная: она не только даёт огромную нагрузку на организм, но и часто сопровождается бесплодием.

«Я считала, что не судьба, что нужно смириться и жить другой жизнью. Но случился сюрприз. Было страшно. Одно дело, когда ты готовишься к беременности психологически и физически, а другое, когда вот так неожиданно», - вспоминает Карина.

До 28 недель всё шло хорошо, хотя риски задержки развития плода были уже при первом скрининге. Здесь препараты помогали. Но потом ребёнок перестал набирать вес, а за одну неделю анализы резко ухудшились. Карину положили в больницу. Врачи наблюдали за состоянием будущей мамы днём и ночью. На 32-й неделе было решено делать срочное кесарево сечение.

Мирослава пришла в этот мир крохотной. Для детей, родившихся на этом сроке, норма – 1600-1900 граммов. А она весила всего 980. Её сразу перевели в реанимацию новорождённых.

Маленькая Мирослава родилась с экстремально низкой массой тела - всего 980 гр. Фото: стоп-кадр видео соцсети Перинатальный центр КБР

«Вроде бы должно было прийти облегчение, что ты видишь этот живой комочек. Но было очень страшно, особенно первые несколько дней», - вспоминает мама.

Малышку перевели в отделение патологии, но потом, из-за сниженных показателей свёртываемости крови, ей пришлось снова вернуться в реанимацию.

«Это был удар. Когда всё происходит быстро и ты не знаешь, куда себя деть, внутри всё обрывается», - вновь переживает страшные эмоции Карина.

В общей сложности Мирослава провела в кувезе 41 день. Наконец, её перевели в палату к маме…

В КБР девочка, которая родилась весом 980 гр, отпраздновала годик Видео: Перинатальный центр КБР

И вот, спустя год страхов и переживаний пришло спокойствие. Карина пришла с дочкой в перинатальный центр, чтобы встретиться с врачами, которые помогли малышке появиться на свет и обрести здоровую жизнь.

Из хрупкой крошки Мирослава превратилась в улыбчивую, активную и любознательную девочку. Она обожает воду, ходит в бассейн два раза в неделю.

«Такая маленькая русалочка. Очень активная, болтушка, радует нас, выдохнуть не даёт. Очень любит поспать и много гулять. Огромное спасибо врачам, что выходили, помогли почувствовать это счастье. Спасибо всем, кто участвовал в том, чтобы она появилась на свет, медсёстрам», - рассказывает Карина.

Через год Карина с дочкой встретились с врачами, которые помогли выносить и выходить малышку. Фото: стоп-кадр видео соцсети Перинатальный центр КБР

Врачи тогда говорили: «Она сильная». И они оказались правы.

Сейчас Мирослава активно ходит на массаж, плавает в бассейне, стоит на учёте у невролога. Динамика хорошая, ребёнок развивается по своему возрасту. Документально ей исполнится год, а с учётом её непростой истории появления на свет – 9-10 месяцев. Но разве это важно? Главное, она улыбается, ходит, радует маму. Она живёт. А значит, история этого маленького чуда продолжается.

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