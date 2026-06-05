Начнется «Белая акация» с грандиозного «АРТ-пленэра». Фото: архив минкультуры Ставрополья

Ставрополье в 11 раз принимает Международный форум творческих союзов «Белая акация». В 2026 году его посвятили Году единства народов России. Яркое культурное событие продлится с 6 по 11 июня. «КП-Северный Кавказ» публикует программу мероприятий в разных городах. С полным списком звездных гостей и активностей можно ознакомиться по ссылке.

Кстати, официальная церемония открытия «Белой акации» начнется 6 июня в 19:00 с балета «Дон Кихот» под открытым небом в исполнении артистов знаменитого «Русского балета» имени В.М. Гордеева.

Куда сходить в Ставрополе 6 июня 2026 года

Центральным событием форума станет «АРТ-пленэр». Он состоится 6 июня в 15:00 в Центральном парке Ставрополя и объединит более 250 художников, писателей, театральных деятелей, дизайнеров, кинематографистов, мастеров декоративно-прикладного искусства из разных городов края, Крыма, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а также Белоруссии и Китая.

Гостей «АРТ-пленэра» ждут:

– мастер-классы по живописи, акварели, акрилу, батику, кино-гриму, современной графике, сухой и масляной пастели на наждачной бумаге, гончарному делу и декоративно-прикладному искусству, росписи камней, изготовлению открыток, изделий из кожи, мозаичных картин, скульптур из глины, изделий с горячей эмалью, куколок-оберегов, украшений, книжных закладок и мини-книг;

– граффити;

– резьба по дереву.

– необычные техники: печать буквицы на офортном станке (прессе для глубокой печати, используемом для создания гравюр), линогравюра (на линолеуме или на сходных с ним полимерно-пластических материалах), деколь (технология непрямой печати, «переводная картинка»), набивка (ручной перенос узора с помощью штампов, трафаретов для создания повторяющихся орнаментов или сложные фактурных изображений);

– экспозиция советских плакатов и современных работ дизайнеров;

– квесты и представления с участием артистов и ростовых кукол;

– ярмарка авторских работ изделий декоративно-прикладного творчества.

– виртуальная прогулка по старому Ставрополю; ода единства народов России.

– волонтерская акция «Корзина добра» от приюта для бездомных животных;

– литературные и патриотические игровые активности.

Куда сходить 7 июня 2026 года в Ставрополе

На 11:00 запланировано открытие Фестиваля молодых литераторов Ставрополья в Центральной библиотеке (проспект Октябрьской Революции, 7/2).

В 12:00 в Ставропольском региональном союзе дизайнеров (проспект Карла Маркса, 78) пройдет презентация альбома «Горизонты Юрия Бударина».

В 15:00 начнется:

– всероссийский марафон «Театр. Призвание», выставка «Наш Союз, наши Председатели» и творческая встреча «Квартирник СТД в музее» (улица Дзержинского, 115-117, Ставропольский краевой музей изобразительных искусств);

– выставка участников творческих студии детского рисунка (улица Маршала Жукова, 46, Выставочный зал Союза художников России);

– творческий вечер члена гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов Владимира Макарова (проспект Карла Маркса, 78).

В 17:00 в Зеленом театре Центрального парка выступит оркестр Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. Халилова.

Куда сходить 8 июня 2026 года в Ставрополе

В 11:00 библиотека-филиал №3 (улица Бурмистрова, 67) приглашает на творческую встречу с поэтом, членом Союза писателей России Валерием Латыниным, а в 15:00 по адресу: проспект Карла Маркса, 78 с публикой пообщается член гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России Дмитрий Москвитин.

Куда сходить 9 июня 2026 года в Ставрополе

На 15:00 назначена презентация литературно-художественного сборника «Белая акация – 2026» (улица Маршала Жукова, 14);

Одновременно по адресу: проспект Карла Маркса, 78 начнется творческий вечер члена гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Марины Ромашко «Легенды Ставрополя».

В 16:00 гостей ждут на музыкально-просветительскую программу члена Союза композиторов России Евгении Сафроновой «Музыка в театре» (проспект Октябрьской Революции, 7/2).

Куда сходить 10 июня 2026 года в Ставрополе

В 14:00 начнется творческая встреча с членом Союза композиторов России Петром Кухновым (улица Маршала Жукова, 14).

В это же время в драмтеатре (площадь Ленина, 1) стартует всероссийский марафон «Театр. Призвание» при участии Первого Невинномысского промышленного театра и публичные чтения «Весь мир театр».

Куда сходить 11 июня 2026 года в Ставрополе

В 11:00 эксперты проведут лекцию для специалистов в области театрального искусства «Культурный код школьной программы» (проспект Октябрьской Революции, 39);

В 14:00 состоится творческая встреча с членом Союза композиторов России Виктором Кипором «Пою тебе, моя Россия!» (улица Маршала Жукова, 14).

Программа «Белой акации» для других городов

В ряде городов в Детских художественных школах в 11:00 состоятся пленэры с открытыми мастер-классами ставропольских художников и гостей форума:

ИПАТОВО: 8 июня (улица Гагарина, 65);

НЕВИННОМЫССК: 10 июня (площадь 50 лет Октября, 10А).

НОВОАЛЕКСАНДРОВСК: 9 июня (улица Советская, 307/2).

ГЕОРГИЕВСК

8 июня в 15:00 – спектакль «Театр, театр, театр...» и литературно-музыкальный театр-гостиная «Гармония» в городском доме культуры (улица Луначарского, 41).

ЗЕЛЕНОКУМСК

8 июня в 17:00 – спектакль «Все о женщинах» театра-студии «Слово» в социально-культурном объединении по адресу: улица Крайнева, 72А.

ИЗОБИЛЬНЫЙ

9 июня в 15:00 – презентация альбома «Горизонты Юрия Бударина», выставка работ ставропольских дизайнеров и учащихся детской студии Ставропольского регионального союза дизайнеров в музее истории Изобильненского района (улица Ленина, 63).

КИСЛОВОДСК

7 июня 12:00 – выставка современного искусства «Новый ракурс» от Союза дизайнеров России на Кавминводах в музее «Крепость» (проспект Мира, 11).

МИХАЙЛОВСК

8 июня в 14:00 – спектакль «Легенды Кавказа» молодежного театра драматического искусства «Зрима» в Доме культуры (улица Орджоникидзе, 248).

НОВОПАВЛОВСК

8 июня в 13:00 – творческая встреча с поэтом Ниной Поповой из Москвы в Молодежном центре на площади Ленина.

ПЯТИГОРСК

7 июня в 13:00 – творческая встреча с поэтом, членом союза писателей Андреев Расторгуевым (Екатеринбург) в музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова (Дом Алябьева на Где: улице Буачидзе, 1).