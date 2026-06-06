Июньские Боотиды: ставропольцы смогут увидеть редкое астрономическое явление

Первый звездопад лета ставропольцы увидят в конце июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Самый первый звездопад нынешнего летнего – июньские Боотиды. Метеорный поток начнется сразу после летнего равноденствия: период его активности будет длится с 22 июня по 2 июля. Пик звездопада будет наблюдаться в ночь с 27 на 28 июня.

Июньские Боотиды – это микроскопические частицы, вызванные распадом кометы Понс-Виннеке. Небесное тело, двигаясь вокруг Солнца, оставляет облако пыли, частицы которой влетают в атмосферу Земли с геоцентрической скоростью 14-19 км/с и сгорают в ней.

Радиант, то есть точка откуда начинается поток, находится в созвездии Волопаса (Boötes), отсюда и названия – Боотиды.

Впервые июньские Боотиды попали на глаза британского астронома-любителя Уильяма Деннинга в 1916 году. Он описал метеоры как относительно медленные, белые, с желтоватыми следами и в большинстве случаев довольно короткими путями.

Наблюдать за звездопадом можно с 22 июня по 2 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Этот звездопад сильно отличается от других метеорных потоков. Например, Персеиды или Геминиды показывают себя стабильно: ежегодно они радуют землян примерно одинаковым числом метеоров.

Боотиды же ведут себя непредсказуемо: каждый год их активность различна, а предсказать ее сложно. В большинстве случаев они почти незаметны и дают не больше нескольких метеоров за час. Так, в 2004 году наблюдалось от 20 до 50 в час, а в 2010 – не превысила и десяти.

Но раз в несколько лет поток внезапно оживает и выдают настоящий звездный дождь до сотни метеоров в час. Последний раз такое произошло в 1998 году. А до этого всплески активности были зафиксированы в 1916, 1921, 1927 годах.

Причина в комете Понса-Виннеке. Она облетает вокруг Солнца чуть больше, чем за шесть лет. Когда она возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы, Солнце накаляет ее, и комета выбрасывает облака пыли и мелких частиц.

Земля же пролетает сквозь эти плотные шлейфы не каждый год, и только тогда, когда орбита кометы и нашей планеты пересекаются наблюдается вспышки активности. Астрономы надеются, что в этом году будет настоящий звездный дождь.

В июне созвездие Волопас высоко поднимается над горизонтом в ночные часы, что удобно для наблюдений.

Помехой может стать Луна, особенно если она яркая и близка к полнолунию. В это году в ночь максимума будет заметно больше половины диска. Она станет помехой для наблюдения: яркий лунный свет засветит небо и сделает слабые метеоры невидимыми.

Поэтому наблюдать за Боотидами лучше всего за городом, в самых затемненных местах с 23 до 3 часов ночи. А сколько метеоров покажутся в этом году, скоро узнаем.

Наблюдать за Боотидами лучше всего за городом с 23 до 3 часов ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если у вас не получится понаблюдать Боотиды, не расстраивайтесь, летом звездные дожди продолжатся.

С 7 по 13 июля (пик активности 9 июля) будет наблюдаться метеорный поток Пегасиды. Но он тоже считается слабым – около 3 метеоров в час.

С середины июля до середины августа( пиком активности 28–29 июля) можно увидеть Аквариды – в среднем 15–20 метеоров в час.

А с 10 по 20 августа космос порадует нас один из самых известных и ярких метеорных потоков –Персеиды (пик состоится 12–14 августа). Тогда можно наблюдать до 100 метеоров в час.

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