Бурлият и Замир рассказали, как справляются с воспитанием большой семьи. Фото: личный архив Меджидовых

Мать из Дагестана Бурлият Меджидова получила орден «Мать-героиня». В Международный день защиты детей, 1 июня 2026 года, ее почетно наградил Президент России Владимир Путин. Это почетное звание присваивается матерям, которые родили и воспитали десять и более детей. Многодетная семья рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ», о награждении.

В семье Бурлият и Замира 12 детей: семь мальчиков и пять девочек. Старшему сыну – 17 лет, а младшему чуть больше полугода. На награждение они смогли приехать в полном составе.

Фото: личный архив Меджидовых

«Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души хотелось бы поблагодарить за возможность быть здесь со всей семьей и за эту награду. Как для меня, так и для всех многодетных мам это очень важно», – сказала Бурлият на награждении.

Большая семья живет в дагестанском городе Дербент. Земляки видят в Бурлият и Замире образцовых родителей – 18 лет они живут душа в душу, хранят семейные традиции и стараются воспитать достойных людей.

«Самое главное богатство Бурлият Меджидовой – это дети. Семь мальчиков и пять девочек. Старшему – 17 лет, младший появился на свет в декабре прошлого года. В этом доме каждый день звучит детский смех, а материнское сердце согрето любовью двенадцати родных людей», – рассказал о них глава Дагестана Федор Щукин.

Сейчас Бурлият не представляет себя без оравы ребят в доме. Но до встречи с Замиром, она не представляла, что у нее будет столько детей. И сильно переживала, что не будет ни одного:

«Бывают такие случаи: люди лет пять живут, и нет детей, – вспоминает она. – Даже мысли приходили: может, я не выйду замуж? Не будет детей? Я бы не хотела себе такой судьбы».

Супруги признаются, что решение завести такую большую семью никто не принимал. Просто Бурлият и Замир уверены, что дети – подарок от Бога. И так получилось, что их двенадцать.

С появлением микроавтобуса семье стало намного легче. Фото: центр соцобслуживания Минтруда Дагестана

На награждение Бурлият Меджидовы приехали полным составом. При этом мать больше переживала, что растеряется сама, чем за поведение детей:

«Мы как бы, ну, приучаем, что среди людей, среди такой обстановки нужно себя вести культурно. Вообще дети у нас всегда спокойные, особенно если где-то нужно себя вести себя скромно. Самому младшему, это, конечно, не объяснишь – он пошумел немного».

Естественно, двенадцать детей – это не только радость, но и жесткая организация. В школе кто в первую смену учится, кто во вторую. Одна дочь играет на скрипке, две других на фортепиано, а старший сын закончил музыкальную школу по классу аккордеона. В такой суматохе без помощи старших не обойтись:

«Объясняю детям: если я буду делать всё сама, то свалюсь, — говорит Бурлият. — Каждый должен сделать что-то по чуть-чуть. Тогда никто не устанет».

У многодетной матери график плавающий: когда малыш ночью не спит, утром хочется полежать подольше, а надо собирать ребят первую смену. Но старшие уже могут сами встать, приготовить завтрак. Так и живут — балансируя.

Меджидовы живут в частном доме. Для младших мальчишек это – счастье. Они могут днями пропадать во дворе, что-то мастерить то из досок, то из камня. Старшие увлекаются ездой на велосипедах и самокатах.

Большая семья старается часто собираться вместе. Фото: центр соцобслуживания Минтруда Дагестана

Конечно, признают родители, как и в любой семье, они переживают свои трудности:

«Где-то приходится повышать тон, даже до слез могут довести. Я думаю, что это не секрет. Я вообще такой чувствительный человек. Если обижу ребенка сильно, накажу его, потом долго в себя прихожу»

Поэтому сложные разговоры многодетная мать оставляет на супруга. Если ребенок нахулиганил, Бурлият спокойно предупреждает: за такое грозит серьезный разговор с отцом.

«Они знают, что с папой будут какой-то конкретный серьезный разговор и с ним сложнее решить свои проблемы. Бывает, они быстрее в себя приходят – извиняются. Но если проступок слишком серьезный, объясняю, что отца все же нужно поставить в известность».

Сложности бывают и в логистике: раньше отправить детей утром в школу было почти невыполнимой задачей. Но в 2022 году им вручили ключи от микроавтобуса – теперь отец может без труда отвезти всех ребят в школу и отправить на занятия. Более того, семья перестала себе отказывать в совместном выезде на отдых или в гости, что раньше было просто невозможно.

Но самое важное время для Меджидовых – семейный ужин. Когда все дела отходят на второй план и семья собирается вместе, у родителей есть возможность провести воспитательную беседу.

«Я для себя такой сделал вывод: лучшее время, когда можно узнать человека – за столом. Когда и как он ест, как ведет за столом. Вот это самое хорошее время познавать человека. Поэтому я им объясняю, как нужно себя вести, как поступать по жизни», – объясняет Замир.

Этому – думать о ближнем, делиться, уважать старших и нести ответственность за семью – они и учат своих двенадцать. И, судя по тому, как старшие помогают младшим, как дети слушаются без страха, а в свободное время гоняют на велосипедах по двору, – у них это получается.

И орден «Мать-героиня» – заслуженное признание каждодневного тяжелого труда многодетной семьи.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru