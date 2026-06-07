Жара до +30 и никаких дождей: какой будет погода в начале рабочей недели на Ставрополье

В начале рабочей недели в Ставропольском крае прогнозируют летнюю жару. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В начале рабочей недели в Ставропольском крае прогнозируют летнюю жару. Синоптики обещают до 30 градусов с плюсом и никаких дождей. Грозы в регионе сохранятся только в воскресенье – с понедельника дни будут солнечными.

От +24 до +29 градусов покажут столбики термометров в воскресенье, 7 июня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. Скорость северного ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 20-25 м/с. В Ставрополе воздух прогреется до +26 градусов, осадков не ожидается.

В первый рабочий день, 8 июня, ночью температура воздуха составит +10…+15 градусов. Ожидаются ливни с грозами и ветром. Днем погода вернется в норму – осадки прекратятся, а столбики термометров покажут +29 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. В региональном центре: от +11 ночью до +26 днем. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью во вторник, 9 июня, ожидается от +10 до +15 градусов, а днем – от +25 до +30 градусов. Сутки пройдут без осадков – погода будет солнечной. Скорость восточного ветра составит 5-10 м/с. В Ставрополе ночью – +12 градусов, днем – +27 градусов. Специалисты краевого гидрометцентра обещают переменную облачность.

Согласно данным «Яндекс.Погоды», теплая погода задержится в регионе в течение всей следующей недели. Небольшие осадки пройдут в среду, четверг и пятницу.

КСТАТИ

Сейчас в регионе цветут злаки и лещина. Аллергикам следует быть предельно осторожными. Высокая активность пыльцы будет сохраняться всю следующую неделю.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru